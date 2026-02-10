Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Δύο κυπριακές εκθέσεις εγκαινιάζει στο Παρίσι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Δύο κυπριακές εκθέσεις εγκαινιάζει στο Παρίσι»

 10.02.2026 - 18:44
ΠτΔ: «Δύο κυπριακές εκθέσεις εγκαινιάζει στο Παρίσι»

Δύο σημαντικές εκθέσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και τους διαχρονικούς δεσμούς της με τη Γαλλική Δημοκρατία και την Ευρώπη, εγκαινιάζει την Τρίτη στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Οι εκθέσεις αποτελούν συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μουσείο του Λούβρου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, και περιλαμβάνουν επιλεγμένα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που προβάλλουν τη διαχρονική πολιτιστική παρουσία της Κύπρου.

Ειδικότερα το Μουσείο του Λούβρου φιλοξενεί - για πρώτη φορά - στις αίθουσες της κυπριακής αρχαιολογίας, δεκαέξι αρχαιότητες που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μέσα από εμβληματικά και χαρακτηριστικά αντικείμενα, όπως τα ειδώλια από πικρόλιθο, ένα πέτρωμα που βρίσκεται στο Όρος Τρόοδος ή ένα εγχάρακτο ομοίωμα τάλαντου από χαλκό που ανακαλύφθηκε σε ένα από τα ιερά της Εγκώμης, οι επισκέπτες καλούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις τεχνικές παραγωγής υλικών, καθώς και τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που αναπτύχθηκαν στο νησί κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.

Όπως αναφέρεται εξάλλου σε σχετική ανακοίνωση του Μουσείου του Λούβρου τα υπέροχα αρχαϊκά πήλινα αναθήματα, που ανακαλύφθηκαν από σουηδική αποστολή στη δεκαετία του 1930 στην Αγία Ειρήνη, εκτίθενται δίπλα στα ασβεστολιθικά αναθήματα που ανακαλύφθηκαν από αποστολή του Κόμη ντε Βογκούε τη δεκαετία του 1860. Δίπλα στη σημαντική συλλογή ανατομικών αναθημάτων βρίσκεται το άγαλμα του θεού Ασκληπιού της Πάφου, μια υπενθύμιση της σημασίας της Κύπρου στην πρακτική της ιατρικής.

Η έκθεση, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, διοργανώνεται από το Μουσείο του Λούβρο με τη συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του CYENS στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Ως προς τα εγκαίνια της δεύτερης έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου του 2026, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά το νησί της Αφροδίτης στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συνεργασίας της με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, πολυάριθμα τεκμήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας – αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια και χαρακτικά, αρχειακά έγγραφα, ακόμη και σκηνικά όπερας – παρουσιάζουν την Κύπρο μέσα στους αιώνες και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι είδαν αυτή τη γη, της οποίας η ιστορία, τα μνημεία και ο χαρακτήρας ευλόγως τους προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον.

Χαρακτικά του ζωγράφου Λουί-Φρανσουά Κασάς που επισκέφθηκε το νησί το 1785, καθώς και εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα, που παραχωρήθηκαν επί δανείω από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης της Λευκωσίας, φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με το πνεύμα του Grand Tour, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στη διαμόρφωση της κυπριακής ταυτότητα.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με την εξαιρετική συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου και της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της
Αυτά τα ζώδια κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα και αρνούνται να τα λύσουν
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
«Τελευταίο αντίο» στην 42χρονη Γεωργία – Η παράκληση της οικογένειας – Συνεχίζονται οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ
«Πήρε φωτιά ο ουρανός» πάνω από τη Λεμεσό: Εντυπωσιακές εικόνες που μαγνήτισαν τα βλέμματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έχασε την επαφή με την πραγματικότητα»: Η κυνική αποκάλυψη της συζύγου του Τόνι Μπλερ για τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του

 10.02.2026 - 18:25
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ στο Παρίσι: Σε εξέλιξη η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν

 10.02.2026 - 18:55
Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  10.02.2026 - 13:59
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

  •  10.02.2026 - 17:04
Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

  •  10.02.2026 - 16:28
ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

  •  10.02.2026 - 15:56
Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

  •  10.02.2026 - 16:44
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

  •  10.02.2026 - 15:36
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα