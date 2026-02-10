ΠτΔ: «Δύο κυπριακές εκθέσεις εγκαινιάζει στο Παρίσι»

Οι εκθέσεις αποτελούν συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μουσείο του Λούβρου και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με τη συμμετοχή κυπριακών φορέων, και περιλαμβάνουν επιλεγμένα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια, καθώς και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που προβάλλουν τη διαχρονική πολιτιστική παρουσία της Κύπρου.

Ειδικότερα το Μουσείο του Λούβρου φιλοξενεί - για πρώτη φορά - στις αίθουσες της κυπριακής αρχαιολογίας, δεκαέξι αρχαιότητες που παραχωρήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, μέσα από εμβληματικά και χαρακτηριστικά αντικείμενα, όπως τα ειδώλια από πικρόλιθο, ένα πέτρωμα που βρίσκεται στο Όρος Τρόοδος ή ένα εγχάρακτο ομοίωμα τάλαντου από χαλκό που ανακαλύφθηκε σε ένα από τα ιερά της Εγκώμης, οι επισκέπτες καλούνται να κατανοήσουν καλύτερα τις τεχνικές παραγωγής υλικών, καθώς και τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές που αναπτύχθηκαν στο νησί κατά τη Χαλκολιθική περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.

Όπως αναφέρεται εξάλλου σε σχετική ανακοίνωση του Μουσείου του Λούβρου τα υπέροχα αρχαϊκά πήλινα αναθήματα, που ανακαλύφθηκαν από σουηδική αποστολή στη δεκαετία του 1930 στην Αγία Ειρήνη, εκτίθενται δίπλα στα ασβεστολιθικά αναθήματα που ανακαλύφθηκαν από αποστολή του Κόμη ντε Βογκούε τη δεκαετία του 1860. Δίπλα στη σημαντική συλλογή ανατομικών αναθημάτων βρίσκεται το άγαλμα του θεού Ασκληπιού της Πάφου, μια υπενθύμιση της σημασίας της Κύπρου στην πρακτική της ιατρικής.

Η έκθεση, η οποία θα είναι ανοικτή για τους επισκέπτες μέχρι τις 22 Ιουνίου 2026, διοργανώνεται από το Μουσείο του Λούβρο με τη συνεργασία του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του CYENS στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Ως προς τα εγκαίνια της δεύτερης έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Ιουνίου του 2026, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τιμά το νησί της Αφροδίτης στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συνεργασίας της με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, πολυάριθμα τεκμήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας – αρχαιότητες, χειρόγραφα, σχέδια και χαρακτικά, αρχειακά έγγραφα, ακόμη και σκηνικά όπερας – παρουσιάζουν την Κύπρο μέσα στους αιώνες και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι είδαν αυτή τη γη, της οποίας η ιστορία, τα μνημεία και ο χαρακτήρας ευλόγως τους προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον.

Χαρακτικά του ζωγράφου Λουί-Φρανσουά Κασάς που επισκέφθηκε το νησί το 1785, καθώς και εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα, που παραχωρήθηκαν επί δανείω από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και την εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης της Λευκωσίας, φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με το πνεύμα του Grand Tour, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ορθόδοξης βυζαντινής παράδοσης στη διαμόρφωση της κυπριακής ταυτότητα.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας με την εξαιρετική συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου και της εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

