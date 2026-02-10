Προφυλακίζεται ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Τον προσέγγισαν μέσω Linkedin

Ο κατηγορούμενος απολογούνταν για περισσότερες από 8 ώρες, με τη διαδικασία να ξεκινάει από νωρίς σήμερα (10/2) το πρωί. Οι αρχές εστίασαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο σμήναρχος υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν –όπως ανέφερε– άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.



Στην συνέχεια αυτοί που τον προσέγγισαν ζητούσαν όλο και πιο διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες. Εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες «έπιασε» δουλεία και ο «Στίβεν» ο Κινέζος σύνδεσμος με το αμερικανικό όνομα. Έγινε το ταξίδι στην Κίνα ενώ ο Στιβεν είδε τον σμήναρχο και στην Αθήνα και του έδωσε τους κωδικούς για το crypto wallet για να του βάζουν τα χρήματα. Από εκείνη την στιγμή και μετά άρχισε να του ζητάει διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες και όσο τις έδινε του έδιναν περισσότερα χρήματα.



Όταν κατάλαβε ότι ο σύνδεσμος έχει να κάνει με την κίνα όπως λέει ήταν αργά και μετά ξεκίνησαν ότι ξεκίνησαν απειλές και εκβιασμοί. Είχε δώσει ήδη πληροφορίες που και σχέδια άμυνας π[ου δεν αφορούσαν την Ελλάδα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε, ενώ φέρεται να έκανε λόγο για αφόρητες πιέσεις που δέχθηκε, ιδίως μετά από ταξίδι του στην Κίνα, προκειμένου να παρέχει έγγραφα και πληροφορίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι αποδέχεται τις ευθύνες του και ζήτησε την καταδίκη του, εμφανιζόμενος μάλιστα ανακουφισμένος.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να διακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν και οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα