ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ στο Παρίσι: Σε εξέλιξη η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ στο Παρίσι: Σε εξέλιξη η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν

 10.02.2026 - 18:55
Σε εξέλιξη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ: «Δύο κυπριακές εκθέσεις εγκαινιάζει στο Παρίσι»

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας και αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο συντονισμού και πολιτικής επαφής που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών και των ηγεσιών τους σε ευρωπαϊκά, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στην υψηλή παρουσία των δύο Προέδρων.

