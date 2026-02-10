Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

 10.02.2026 - 19:22
Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης για την κατ’ιδίαν συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ στο Παρίσι: Σε εξέλιξη η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε σήμερα το απογευμα, στο Παρίσι, κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν. 
 
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου Μακρόν στα εγκαίνια της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, τα οποία τέλεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. 
 
Η παρουσία του Γάλλου Πρόεδρου στα εγκαίνια αποτελεί απτή απόδειξη των στενών και εξαιρετικών διμερών σχέσεων των δύο χωρών αλλά και της σχέσης των δύο ηγετών.
 
Κατά τη διάρκεια της κατ’ιδίαν συνάντησης συζητήθηκε η εφαρμογή και η πρόοδος της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και του Σχεδίου Δράσης που τη συνοδεύει, η οποία υπογράφηκε ανάμεσα στους δυο Προέδρους στο Παρίσι, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, με έμφαση στην παραγωγική υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων.  Η υλοποίηση των επιμέρους πτυχών της Στρατηγικής Συνεργασίας θα συμβάλει καταλυτικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε ένα φάσμα θεματικών ενοτήτων κοινού ενδιαφέροντος και αμοιβαίων επιδιώξεων.  
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Μακρόν επαναβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους και την πολιτική υποστήριξη της Γαλλίας στην πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Schengen, σε συνέχεια και της υπογραφής της Δήλωσης Προθέσεων για τη Schengen τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι.
 
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την ιδιαιτέρως σημαντική Άτυπη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο Κάστρο Alden Biesen, στο Ράικχοφεν του Βελγίου, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.  Αποτέλεσε κοινή θεώρηση ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, προτεραιότητες άλλωστε που εντάσσονται υψηλά στην ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προωθούνται σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο Μακρόν για την πορεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και, ειδικότερα, συζήτησαν εκτενώς, για την Άτυπη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απρίλιου, καθώς και για τη συμμετοχή, στο περιθώριο της Συνόδου, των χωρών της Νότιας Γειτονίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. 
Η ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ με τα κράτη της περιοχής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και η Σύνοδος του προσεχούς Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την ουσιαστική πρόοδο της προσέγγισης των 27 κρατών μελών και των θεσμών της ΕΕ με τα κράτη της περιοχής, μέσα από την έναρξη υλοποίησης συγκεκριμένων έργων συνεργασίας.  
 
Λευκωσία και Παρίσι θέτουν από κοινού στην κορυφή των προσπαθειών τους τις συνέργειες και την πολυμέρεια και, ειδικότερα, μετά τη σημαντική εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, την πρακτική υλοποίηση του σχεδιασμού για τον διάδρομο IMEC, Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί φυσική και διπλωματική γέφυρα για την υλοποίησή του.
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε, επίσης, τον Πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, προς επίτευξη συνολικής λύσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, αξίες και το δίκαιο της ΕΕ.  
 
Η Γαλλία παραμένει σταθερός εταίρος στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της
Αυτά τα ζώδια κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα και αρνούνται να τα λύσουν
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
«Τελευταίο αντίο» στην 42χρονη Γεωργία – Η παράκληση της οικογένειας – Συνεχίζονται οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ
«Πήρε φωτιά ο ουρανός» πάνω από τη Λεμεσό: Εντυπωσιακές εικόνες που μαγνήτισαν τα βλέμματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προφυλακίζεται ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Τον προσέγγισαν μέσω Linkedin

 10.02.2026 - 19:10
Επόμενο άρθρο

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου

 10.02.2026 - 19:54

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

  •  10.02.2026 - 19:22
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

  •  10.02.2026 - 17:04
Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

  •  10.02.2026 - 16:28
ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

ΡΙΚ για JALLA: Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται με την Κυπριακή Προεδρία του ΣΕΕ - Θα αναρτηθεί ξανά το βίντεο αφαιρώντας τις σκηνές με τις μοτοσικλέτες

  •  10.02.2026 - 15:56
Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

  •  10.02.2026 - 16:44
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

  •  10.02.2026 - 15:36
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα