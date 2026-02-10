VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

Χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο απευθείας επικοινωνίας με την Άννυ η οποία τον κάλεσε δημοσίως να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραθέσει ντοκουμέντα για την διαφθορά μελών της αστυνομίας, το ζητούμενο για τον Υπουργό είναι να προχωρήσει σε βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους θα γίνει κατορθωτή η λήψη κατάθεσης από την Ιωάννα Φωτίου, σε συνεννόηση πάντα με την Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι δυο.

«Οι αρχές μπορούν να στείλουν Κύπριους αστυνομικούς για να λάβουν την κατάθεση στην παρουσία Ρώσων αστυνομικών είτε να στείλουν ερωτήματα στις ρωσικές αρχές για να απαντηθούν», ανέφερε ο Νομικός, Ηλίας Στεφάνου.

«Θέλω από τις αρχές να πουν, θα βρούμε τον τρόπο για να καλέσουμε αυτή την κοπέλα», δήλωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης.

«Αν θέλει μπορεί να ζητήσει την συνεργασία των ρωσικών αρχών είτε να πάρουν αυτοί κατάθεση, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο, η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω βίντεοκολ», ανέφερε ο Νομικός, Ηλίας Στεφάνου.



Τις τελευταίες εβδομάδες η Αστυνομία έχει γίνει σκιά του υποκόσμου, όπως φανερώνει και η έφοδος της Αντιτρομοκρατικής την Κυριακή σε εστιατόριο στην Πάφο κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα φερόμενα μέλη κυκλωμάτων εκβιαστών.



Ένας εκ των συλληφθέντων, φέρεται να συνδέεται με τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στην Λάρνακα. Με την ίδια υπόθεση συνδέεται και η υπόθεση των βασανιστηρίων σε γραφείο παρανόμου καζίνου στην Πύλα, με κοινό παρονομαστή τον 48χρονο υπόδικο και πρωταγωνιστή της ρίψης πυροβολισμών έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας.



Ήδη τα επίλεκτα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου κινούνται στους ρυθμούς του κυπριακού FBI.

«Τώρα διαμορφώνεται μονάδα καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο δεν θα είναι ανίχνευσης εγκλήματος αλλά θα έχει στόχους που θα παρακολουθεί, γνωρίζοντας ότι μέρα νύχτα είναι οργανωμένοι για να τελούν εγκλήματα», ανέφερε ο Νομικός, Ηλίας Στεφάνου.



Με την ηγεσία της Αστυνομίας και την Νομική Υπηρεσία, να καλούνται να κινηθούν με τους ίδιους ρυθμούς, προς επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

