Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Κόμπου με επίκεντρο το Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Κόμπου με επίκεντρο το Κυπριακό

 10.02.2026 - 21:33
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Κόμπου με επίκεντρο το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το απόγευμα της Τρίτης οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος. 

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας, που έγινε μία μέρα πριν το Ανώτατο Συμβούλιου Ελλάδας - Τουρκίας, το οποίο διεξάγεται αύριο στην Άγκυρα, βρέθηκε το Κυπριακό και οι οι περιφερειακές εξελίξεις. 

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Αντόνιο Γκουτέρες και η Προσωπική Απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για το Κυπριακό και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της διπλωματικής κινητικότητας στο Κυπριακό και για το γεγονός ότι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, η κ. Ζωχιού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατέβαλε, σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, εργώδεις προσπάθειες για την επίτευξη της ανανέωσης της εντολής για τους επόμενους 12 μήνες, κατά τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
«Τελευταίο αντίο» στην 42χρονη Γεωργία – Η παράκληση της οικογένειας – Συνεχίζονται οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΟΜΟΝΟΙΑ: Οι επιδόσεις του Σεμέδο με τα "πράσινα"

 10.02.2026 - 21:23
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Μικρό αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

 10.02.2026 - 21:42
Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης για την κατ’ιδίαν συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

  •  10.02.2026 - 19:22
VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

  •  10.02.2026 - 20:46
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

  •  10.02.2026 - 16:28
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  10.02.2026 - 22:03
Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

  •  10.02.2026 - 16:44
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

  •  10.02.2026 - 15:36
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα