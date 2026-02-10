VIDEO: Μικρό αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Atlanta News First, το αεροπλάνο τύπου Τσέσνα λόγω μηχανολογικών προβλημάτων προσγειώθηκε στην περιοχή του Γκείνσβιλντ, την ώρα μάλιστα που η κίνηση από αυτοκίνητα ήταν σχετικά αυξημένη. Μόλις οι ρόδες του αεροσκάφους πατούν στο οδόστρωμα αυτό παίρνει μια κλίση και προσκρούει σε σταθμευμένα αμάξια.

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία αερομεταφορών, ο πιλότος του αεροσκάφους ενημέρωσε για προβλήματα στον κινητήρα, λίγο πριν προσγειωθεί επεισοδιακά στη συγκεκριμένη λεωφόρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πιλότος είπε μέσω του ασυρμάτου την ώρα που το αεροσκάφος του έχανε ύψος: «Πείτε στη γυναίκα μου ότι την αγαπώ, δεν θα βγω ζωντανός».



Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει καμία ανησυχία, χωρίς να δοθεί κάποια άλλη πληροφορία στη δημοσιότητα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα