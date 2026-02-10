Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤρία ονόματα έδωσε στην απολογία ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα - Δεν είχε συνεργάτες στις Ένοπλες Δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ

Τρία ονόματα έδωσε στην απολογία ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα - Δεν είχε συνεργάτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

 10.02.2026 - 23:13
Τρία ονόματα έδωσε στην απολογία ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα - Δεν είχε συνεργάτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τον όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, όπως και άλλα δύο, έδωσε κατά την οκτάωρη κατάθεσή του ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε σήμερα την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Πέρα από τα ονόματα των αλλοδαπών, επέμεινε ότι δεν είχε συνεργάτες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά την ανάκριση τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκε στις φυλακές της Κορίνθου.

Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του σμηνάρχου του να προφυλακιστεί και να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Τα τρία ονόματα

Ο σμήναρχος παραδέχτηκε τις πράξεις του και ισχυρίστηκε ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση», ανέφερε την Τρίτη η ΕΡΤ.

Έκανε λόγο για «ιδιάζουσες, ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες», στις οποίες βρέθηκε και ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου».

Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Επιπλέον, κατονόμασε άλλα δύο άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο να εξακριβώσουν τον ρόλο αυτών των προσώπων.

Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος, πέρα από τη διοίκηση της μονάδας, ήταν και τμηματάρχης στο ΓΕΑ.

Η έρευνα συνεχίζεται και στους υπολογιστές του σμηνάρχου για να διαπιστωθεί τι διέρρευσε και οι επιπτώσεις που μπορεί να είχε αυτό.

Τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του

Από όσα έχει αναφέρει στις Αρχές ο σμήναρχος, η κινεζική πλευρά τον προσέγγισε μέσω του LinkedIn όπου είχε αναρτήσει λεπτομερές βιογραφικό.
Ο «Στίβεν» Γουέιν του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας και του ζήτησε μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα. Σε ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο (εν γνώσει της υπηρεσίας), η συνεργασία τους φαίνεται να κλιμακώθηκε – τα τρία στελέχη με τα οποία ήλθε σε επαφή ήταν αυτά που κατονόμασε.

Στην Κίνα δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του, ανέφερε ο συνήγορός του.

Όσο για τις απολαβές, ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του αξιωματικού ποσά περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο και σε κρυπτονομίσματα. Το σύνολο του ποσού που έλαβε ο σμήναρχος δεν είναι γνωστό γιατί δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου
«Τελευταίο αντίο» στην 42χρονη Γεωργία – Η παράκληση της οικογένειας – Συνεχίζονται οι έρευνες από Αστυνομία και ΟΚΥπΥ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεξικό: Τρεις νεκροί από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

 10.02.2026 - 22:57
Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης για την κατ’ιδίαν συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

Χριστοδουλίδης - Μακρόν: Στο επίκεντρο της συνάντησης η Στρατηγική Συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας και Κυπριακή Προεδρία

  •  10.02.2026 - 19:22
VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

  •  10.02.2026 - 20:46
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

Ελεγκτική: Εξετάζει καταγγελίες για τον Δήμο Πάφου - Σε αρχικό στάδιο η διερεύνηση

  •  10.02.2026 - 16:28
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  10.02.2026 - 22:03
Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

  •  10.02.2026 - 16:44
VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

VIDEO: Viral ανάρτηση-παρωδία με επίκεντρο την Annie Alexui - «Μην τα δημοσιεύσεις για να βγω Πρόεδρος» - Η χιουμοριστική απάντηση της

  •  10.02.2026 - 15:36
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα