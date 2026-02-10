Τρία ονόματα έδωσε στην απολογία ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα - Δεν είχε συνεργάτες στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε σήμερα την πόρτα του στρατιωτικού εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Πέρα από τα ονόματα των αλλοδαπών, επέμεινε ότι δεν είχε συνεργάτες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά την ανάκριση τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οδηγήθηκε στις φυλακές της Κορίνθου.



Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του σμηνάρχου του να προφυλακιστεί και να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Τα τρία ονόματα

Ο σμήναρχος παραδέχτηκε τις πράξεις του και ισχυρίστηκε ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση», ανέφερε την Τρίτη η ΕΡΤ.

Έκανε λόγο για «ιδιάζουσες, ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες», στις οποίες βρέθηκε και ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου».



Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Επιπλέον, κατονόμασε άλλα δύο άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο να εξακριβώσουν τον ρόλο αυτών των προσώπων.



Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος, πέρα από τη διοίκηση της μονάδας, ήταν και τμηματάρχης στο ΓΕΑ.

Η έρευνα συνεχίζεται και στους υπολογιστές του σμηνάρχου για να διαπιστωθεί τι διέρρευσε και οι επιπτώσεις που μπορεί να είχε αυτό.





Τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του

Από όσα έχει αναφέρει στις Αρχές ο σμήναρχος, η κινεζική πλευρά τον προσέγγισε μέσω του LinkedIn όπου είχε αναρτήσει λεπτομερές βιογραφικό.

Ο «Στίβεν» Γουέιν του συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας και του ζήτησε μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα. Σε ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο (εν γνώσει της υπηρεσίας), η συνεργασία τους φαίνεται να κλιμακώθηκε – τα τρία στελέχη με τα οποία ήλθε σε επαφή ήταν αυτά που κατονόμασε.



Στην Κίνα δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του, ανέφερε ο συνήγορός του.

Όσο για τις απολαβές, ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του αξιωματικού ποσά περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο και σε κρυπτονομίσματα. Το σύνολο του ποσού που έλαβε ο σμήναρχος δεν είναι γνωστό γιατί δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα