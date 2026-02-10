Λεμεσός: Σύλληψη 49χρονου επιχειρηματία για εμπρησμό πολυτελών οχημάτων

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.