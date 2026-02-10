Εξαφάνιση εκρηκτικών: Σε εξέλιξη η έρευνα που διεξάγεται εντός της ΕΦ - Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έρευνα που διεξάγεται εντός της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν ενημέρωσης από τον αξιωματικό ανακριτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματά της.

Όσον αφορά την αστυνομική έρευνα, το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωσή της. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν αρμοδίως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.