ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άστατος ο καιρός: Χιόνια, ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

 10.02.2026 - 22:24
Άστατος ο καιρός: Χιόνια, ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Πέμπτη στην ατμόσφαιρα αναμένεται σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στο δυτικό μισό του νησιού θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών αλλά και μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά σε προσήνεμες περιοχές μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά στα προσήνεμα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Αργότερα, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλες περιοχές.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Παρασκευή και μικρή άνοδο το Σάββατο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

