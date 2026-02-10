Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικός θάνατος για πατέρα και γιο που έκαναν ορειβασία και πέθαναν με 100 μέτρα διαφορά στα Χάιλαντς

 10.02.2026 - 20:17
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας πατέρας και ο 12χρονος γιος του πέθαναν κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στα Χάιλαντς στη Σκωτία ήρθαν στο φως με την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.

Ένα 12χρονο αγόρι, ο Ρίτσαρντ Πάρι, πέθανε από υποθερμία, 100 μέτρα από τη σορό του πατέρα του, Τόμας. Οι δυο τους ανέβαιναν προς την κορυφή Μπίνιαν στις 28 Μαΐου 2024.

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο γιος επέζησε από την πτώση και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Χωρίς βοήθεια και μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες, ο 12χρονος πέθανε από υποθερμία.

Νωρίς το πρωί της ημέρας που χάθηκαν, ο Πάρι τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Τζέμα, και της είπε για την πρόθεσή τους να ανέβουν στο βουνό. Θα γύριζαν στο σπίτι γύρω στις 9 το βράδυ, αλλά δεν εμφανίστηκαν.

Η Τζέμα ανέφερε στις Αρχές το επόμενο πρωί ότι εξαφανίστηκαν. Η έρευνα άρχισε γύρω στη 1 το μεσημέρι της 29ης Μαΐου.

Τελικά, ο πατέρας και ο γιος εντοπίστηκαν νεκροί γύρω στις 19:25 της 29ης, αναφέρει η Daily Mail.

Πατέρας και γιος είχαν μαζί τους μόνο έναν απλό χάρτη με υψομετρικές διαφορές και τη διαδρομή που είχαν χαράξει με το GPS.

Λίγο πριν από το ατύχημα ο Πάρι είχε σταματήσει έναν οδηγό για το βουνό και τον ρώτησε για το πώς θα ανέβει στην κορυφή. Αυτός τους είπε ότι το έδαφος έχει μεγάλη κλίση και ότι υπάρχουν φαράγγια. Επιπλέον, ο καιρός χειροτέρευε και η ορατότητα ήταν περίπου 30 μέτρα λόγω της χαμηλής νέφωσης.

Ο οδηγός έδειξε στον Πάρι έναν πιο λεπτομερή χάρτη που είχε και ο ίδιος και του εξήγησε ότι το έδαφος είχε μεγάλη κλίση.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο Πάρι πέθανε από σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το στήθος. Δεν ήταν υπό την επήρεια ουσιών. Η πτώση οφείλεται μάλλον σε ατύχημα, αν και δεν αποκλείεται ιατρικό αίτιο.

Το αγόρι έχασε τη ζωή του από υποθερμία, ενώ είχε τραύματα στο κεφάλι (που το άφησαν αναίσθητο) και στα κάτω άκρα. Ο θάνατος επήλθε σε λιγότερο από μία ώρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης για την κατ’ιδίαν συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 

