Ιλαρά: Λιγότερα κρούσματα στην Ευρώπη το 2025, αλλά διπλάσια σε σχέση με το 2023

Παρ’ όλα αυτά, τα κρούσματα παραμένουν σε επίπεδα που προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με το 2023. Με δεδομένο ότι η ιλαρά εμφανίζει εποχική κορύφωση στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, το ECDC καλεί πολίτες και υγειονομικές αρχές να δώσουν έμφαση στον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης.

Τα στοιχεία του 2025: 7.655 κρούσματα και 8 θάνατοι

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για το 2025, συνολικά αναφέρθηκαν 7.655 κρούσματα ιλαράς από 30 χώρες. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: τέσσερις στη Γαλλία, τρεις στη Ρουμανία και ένας στην Ολλανδία. Παρότι το νούμερο αυτό είναι σαφώς χαμηλότερο από τα περισσότερα από 35.000 κρούσματα που είχαν αναφερθεί το 2024, εξακολουθεί να αποτυπώνει την αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το ECDC σημειώνει, επίσης, ότι τα σημερινά δεδομένα μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τους επόμενους μήνες, καθώς οι χώρες συνεχίζουν να ενοποιούν και να αποστέλλουν αναφορές για το περασμένο έτος.

Γιατί επιμένει το πρόβλημα: «8 στους 10» ανεμβολίαστοι

Η ιλαρά μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα μέσω του αέρα, γι’ αυτό και η αναχαίτιση της μετάδοσης απαιτεί υψηλή πληθυσμιακή ανοσία. Το ECDC υπενθυμίζει ότι για να προληφθούν επιδημίες χρειάζεται εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% με δύο δόσεις εμβολίου, σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα. Ωστόσο, αντίστοιχα με το 2024, περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που νόσησαν το 2025 δεν ήταν εμβολιασμένοι.

«Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι τα κρούσματα ιλαράς παραμένουν ανησυχητικά υψηλά, παρά τη σημαντική πτώση σε σχέση με πέρυσι. Η εξάλειψη της ιλαράς θα έπρεπε να είναι εφικτή, αν δράσουμε όλοι μαζί. Διαθέτουμε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο, καθώς και τις γνώσεις, τους πόρους και μερικά από τα πιο ισχυρά εργαλεία επιτήρησης για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου», δήλωσε η Sabrina Bacci, επικεφαλής του προγράμματος του ECDC για τα νοσήματα που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και την ανοσοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι ο εμβολιασμός είναι ταυτόχρονα αυτοπροστασία και πράξη αλληλεγγύης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Συστάσεις προστασίας

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα βρέφη: τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιστοιχούσαν στο 40% των κρουσμάτων που δηλώθηκαν το 2025 (3.072 περιστατικά). Το ECDC τονίζει, ωστόσο, ότι η ιλαρά αφορά όλες τις ηλικίες: στους εφήβους και τους ενήλικες με γνωστό ιστορικό εμβολιασμού, η μεγάλη πλειονότητα δεν είχε λάβει καμία δόση, κάτι που ενισχύει τη σύσταση να ελέγχουν και οι μεγαλύτερες ηλικίες αν είναι πλήρως καλυμμένες ή αν χρειάζονται αναμνηστική δόση, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες.

Ειδική αναφορά γίνεται και στα ταξίδια: το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να «χτίσει» προστασία, άρα ο έλεγχος της εμβολιαστικής κατάστασης είναι σημαντικό να γίνεται έγκαιρα, ιδιαίτερα πριν από μετακινήσεις σε περιοχές όπου ο ιός κυκλοφορεί.

Όσον αφορά τα συμπτώματα, υπενθυμίζεται ότι η ιλαρά – τυπικά – ξεκινά με υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή και κόκκινα, δακρυσμένα μάτια και ακολουθεί το χαρακτηριστικό κόκκινο εξάνθημα (συνήθως εμφανίζεται πρώτα στη γραμμή των μαλλιών και «κατεβαίνει» προς το υπόλοιπο σώμα). Σημειώνεται πως μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, εγκεφαλίτιδα – ακόμη και θάνατο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr