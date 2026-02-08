Αφορά γονείς: Τι να κάνετε όταν το παιδί ζητάει συνεχώς προσοχή

Το σημαντικό είναι να θυμάσαι κάτι βασικό. Όταν ένα παιδί ζητά συνεχώς προσοχή, δεν το κάνει για να σε εξαντλήσει. Το κάνει γιατί κάτι έχει ανάγκη.

Τι κρύβεται πίσω από τη συνεχή ανάγκη για προσοχή

Για ένα παιδί, η προσοχή είναι τρόπος σύνδεσης. Μπορεί να σημαίνει ανασφάλεια, βαρεμάρα, ανάγκη επιβεβαίωσης ή απλώς την επιθυμία να νιώσει κοντά σου. Ιδιαίτερα σε περιόδους αλλαγών, όπως επιστροφή στο σχολείο, λιγότερος χρόνος μαζί ή ένταση στο σπίτι, αυτή η ανάγκη μπορεί να ενταθεί.

Δεν είναι πάντα θέμα συμπεριφοράς. Συχνά είναι θέμα συναισθήματος.

Μην αγνοείς, αλλά μην ανταποκρίνεσαι σε όλα

Το να αγνοήσεις εντελώς το παιδί συνήθως κάνει την κατάσταση χειρότερη. Από την άλλη, το να ανταποκρίνεσαι σε κάθε διακοπή ενισχύει τον κύκλο. Αυτό που βοηθά είναι η ισορροπία.

Μίλα του ήρεμα και εξήγησέ του ότι θα ασχοληθείς μαζί του σε λίγο. Το σημαντικό είναι να τηρήσεις αυτό που λες. Έτσι μαθαίνει ότι η προσοχή δεν χάνεται, απλώς περιμένει.

Δώσε ποιοτικό χρόνο, όχι απλώς χρόνο

Δεν χρειάζονται ώρες. Χρειάζονται στιγμές που είσαι πραγματικά παρούσα. Δέκα λεπτά χωρίς κινητό, χωρίς παράλληλες δουλειές, μόνο εσύ και το παιδί, μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Όταν το παιδί νιώθει ότι το βλέπεις και το ακούς, η ανάγκη για συνεχή διεκδίκηση μειώνεται.

Βοήθησέ το να παίζει μόνο του

Η ικανότητα του παιδιού να απασχολείται μόνο του δεν είναι δεδομένη. Μαθαίνεται. Ξεκίνα με μικρά χρονικά διαστήματα και δώσε του απλές επιλογές. Μην αισθάνεσαι ενοχή αν δεν είσαι συνέχεια διαθέσιμη.

Το παιδί χρειάζεται και αυτόν τον χώρο για να αναπτύξει φαντασία και αυτονομία.

Πρόσεξε πότε ζητά περισσότερη προσοχή

Παρατήρησε τα μοτίβα. Ζητά περισσότερη προσοχή όταν είσαι κουρασμένη; Όταν ασχολείσαι με κάτι άλλο; Όταν πλησιάζει η ώρα του ύπνου;

Αυτές οι στιγμές συνήθως δείχνουν κόπωση ή ανάγκη για σύνδεση. Η κατανόηση βοηθά περισσότερο από την αυστηρότητα.

Μίλα για τα συναισθήματα, όχι μόνο για τη συμπεριφορά

Αντί να εστιάζεις στο «μην με διακόπτεις», προσπάθησε να ονοματίσεις αυτό που συμβαίνει. «Βλέπω ότι θέλεις να παίξουμε μαζί» ή «Μου φαίνεται ότι χρειάζεσαι αγκαλιά».

Όταν το παιδί νιώθει ότι καταλαβαίνεις τι νιώθει, χαλαρώνει.

Η συνεχής ανάγκη για προσοχή δεν είναι αποτυχία ούτε δική σου ούτε του παιδιού. Είναι κομμάτι της ανάπτυξης και της σχέσης σας. Με λίγη υπομονή, ξεκάθαρα όρια και ουσιαστική σύνδεση, μπορεί να μετατραπεί από πηγή έντασης σε ευκαιρία κατανόησης.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που ζητά το παιδί δεν είναι να σε έχει συνέχεια δίπλα του. Είναι να νιώθει ότι, όταν σε χρειάζεται πραγματικά, είσαι εκεί.