Έρχονται πολλές αργίες τις επόμενες εβδομάδες - Ποιες μέρες δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης

Η περίοδος των Αποκριών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, καθώς το Τριώδιο έκανε την έναρξή του την 1η Φεβρουαρίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ημέρες που ξεχωρίζουν στο εορταστικό ημερολόγιο, όπως η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα, αλλά και στον καθορισμό της ημερομηνίας του φετινού Πάσχα. Πότε πέφτει Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Η Τσικνοπέμπτη το 2026 θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.



Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.





Άλλες δύο αργίες τις επόμενες εβδομάδες

Παράλληλα, στο ημερολόγιο των επόμενων εβδομάδων προστίθενται και δύο σημαντικές αργίες, που δίνουν μια ανάσα ξεκούρασης στη μέση της άνοιξης. Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου τιμάται φέτος την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ μια εβδομάδα αργότερα, την Τετάρτη 1η Απριλίου, ακολουθεί η επέτειος της έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ

Πότε πέφτει το Πάσχα 2026

Το Πάσχα το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, ενώ η Δευτέρα του Πάσχα πέφτει στις 13 Απριλίου.





Τα τριήμερα και το τετραήμερο του 2026

Καθαρά Δευτέρα (τριήμερο): 21 – 23 Φεβρουαρίου



Πάσχα (τετραήμερο): 10 – 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά (τριήμερο): 1 – 3 Μαΐου



Αγίου Πνεύματος (τριήμερο): 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου



Χριστούγεννα (τριήμερο): 25 – 27 Δεκεμβρίου





Όλες οι αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου



Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου



Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου



25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ: Τετάρτη 1 Απριλίου



Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου



Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου



Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου



Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου



Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου



Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026



28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου



Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου



Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου