Συνελήφθη 33χρονος στο Οχάιο για απειλές δολοφονίας κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Σάνον Μάδρε, 33 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή από πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του από σώμα ενόρκων.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο Μάδρε φέρεται να δήλωσε ότι «θα μάθω πού θα βρίσκεται [ο Βανς] και θα χρησιμοποιήσω το αυτόματο όπλο μου τύπου M14 για να τον σκοτώσω». Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις απειλές αυτές, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε επιπλέον παράνομο υλικό.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Ιανουαρίου 2026, ο κατηγορούμενος κατείχε και διένειμε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις απειλές κατά του αντιπροέδρου.



Σε δήλωσή της την Παρασκευή, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε: «Μπορείς να κρύβεσαι πίσω από μια οθόνη, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς από αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης».





Αυξημένη ανησυχία για απειλές κατά κυβερνητικών αξιωματούχων

Η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος άνδρα από το Μέριλαντ, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλο στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, τον διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Ρας Βόουτ.

Παράλληλα, τον προηγούμενο μήνα το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε ποινική δίωξη σε άνδρα που προκάλεσε ζημιές στο σπίτι του Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Ιούλιο του 2024, λίγες ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, συνελήφθη στη Φλόριντα άνδρας που φέρεται να είχε απειλήσει μέσω social media τόσο τον Τραμπ όσο και τον Βανς.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ράιαν Ρουθ, ο άνδρας που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον υποχρεωτική ποινή επτά ετών για αδίκημα που σχετίζεται με όπλο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα