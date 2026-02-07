Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του διοικητή του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, με στόχο να εκφραστεί η εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή. Το αεροπλανοφόρο αποτελεί μέρος της δύναμης κρούσης Lincoln Carrier Strike Group.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο, η παρουσία Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο υπογράμμισε ότι, παρά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή έχει ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, την περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εξέταζε σενάρια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, μετά τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των δύο χωρών σε έμμεσες διαβουλεύσεις στο Ομάν. «Το Ιράν φαίνεται πως θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, προσθέτοντας ότι «μένει να φανεί ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας».

Οι συνομιλίες αυτές αποτέλεσαν τον πρώτο γύρο επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με μία από τις περιφερειακές πηγές, τόσο οι Αρχές του Ομάν όσο και η ιρανική πλευρά είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη στο αεροπλανοφόρο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

