Reuters: ΗΠΑ και Ουκρανία συζητούν σχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία ως τον Μάρτιο, δημοψήφισμα και ταυτόχρονα εκλογές

 06.02.2026 - 23:47
Reuters: ΗΠΑ και Ουκρανία συζητούν σχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία ως τον Μάρτιο, δημοψήφισμα και ταυτόχρονα εκλογές

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με τρεις πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Με βάση το πλαίσιο που συζήτησαν οι δύο πλευρές, οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και ταυτόχρονα οι Ουκρανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές τους, είπαν πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η αμερικανική ομάδα, με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στους Ουκρανούς, στις πρόσφατες επαφές που είχαν στο Αμπού Ντάμπι και το Μαϊάμι, ότι θα ήταν προτιμότερο οι εκλογές να γίνουν σύντομα, σύμφωνα με τρεις από αυτές τις πηγές.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανόν να επικεντρωθεί σε εσωτερικά θέματα όσο θα πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να επενδύσουν στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, είπαν δύο πηγές.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η επόμενη τριμερής ενδέχεται να γίνει σύντομα στις ΗΠΑ.

Δύο από τις πηγές είπαν ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί συζήτησαν την πιθανότητα οι εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν τον Μάιο. Ωστόσο πολλές άλλες πηγές περιέγραψαν ως «ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα. Οι ουκρανικές εκλογές αρχές προβλέπουν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές, υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», είπε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να οργανωθεί μια ψηφοφορία σε λιγότερους από έξι μήνες, ωστόσο και πάλι θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος.

Για τη διεξαγωγή εκλογών θα χρειάζονταν αλλαγές στη νομοθεσία, αφού απαγορεύονται όσο στη χώρα ισχύει o στρατιωτικός νόμος. Ένα άλλο θέμα είναι το υψηλό κόστος.

Η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία, για να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και ανησυχεί επειδή, όπως λέει, το Κρεμλίνο δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνημένες εκεχειρίες. «Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», είπε μία πηγή.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Η ουκρανική προεδρία και η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για ένα σχόλιο.

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

