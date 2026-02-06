Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με παράνομες διαδικασίες στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, καλώντας τους όπως αποστείλουν το συντομότερο δυνατό συγκεκριμένα στοιχεία, με σκοπό τη διενέργεια έρευνας για τήρηση της αρχής της νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του περί Δήμων Νόμου.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να ζητήσει ανάκληση των αποφάσεων ή/και να ακυρώσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».