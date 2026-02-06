Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται «στα πρόθυρα να κάνουμε μια πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο» και ότι «θα είμαι ένας από τους αρχηγούς», τονίζοντας παράλληλα ότι θα διεκδικήσει συμμετοχή και στις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας πως «αν βγούμε με μεγάλο ποσοστό και βάλουμε 10-15 βουλευτές θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πράγματα».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκλογής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξήγησε ότι σε περίπτωση που επιλέξει να παραμείνει στην Κύπρο, θα προκύψει διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες εκλογές εντός 40 ημερών, γεγονός που όπως σχολιάστηκε και στην εκπομπή, θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στο Κράτος.

Στο σημείο αυτό, απάντησε ότι «ως Άμεση Δημοκρατία θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε αν θα ξαναγίνουν Ευρωεκλογές ή όχι (αν εκλεγώ). Θα αφήσουμε τα άλλα κόμματα να αγχώνονται για αυτή την απόφαση μέχρι τέλους».

Παράλληλα, σε ερώτηση για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, σημείωσε ότι δεν θα υπάρχουν αυστηρά πολιτικά φίλτρα για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, ενώ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της Annie Alexui ανέφερε ότι, «αν έχει καθαρό ποινικό μητρώο και θα ήθελε η ίδια να το κάνει», γιατί όχι.