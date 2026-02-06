Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

 06.02.2026 - 13:48
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Το ενδεχόμενο καθόδου του στις βουλευτικές εκλογές, αλλά και το δίλημμα που προκύπτει σε σχέση με τη θέση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέδειξε ο Φειδίας Παναγιώτου, τόσο μέσα από βίντεο που δημοσίευσε ανακοινώνοντας την πρόθεσή του όσο και σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται «στα πρόθυρα να κάνουμε μια πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο» και ότι «θα είμαι ένας από τους αρχηγούς», τονίζοντας παράλληλα ότι θα διεκδικήσει συμμετοχή και στις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας πως «αν βγούμε με μεγάλο ποσοστό και βάλουμε 10-15 βουλευτές θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πράγματα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εκλογής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξήγησε ότι σε περίπτωση που επιλέξει να παραμείνει στην Κύπρο, θα προκύψει διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες εκλογές εντός 40 ημερών, γεγονός που όπως σχολιάστηκε και στην εκπομπή, θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στο Κράτος.

Στο σημείο αυτό, απάντησε ότι «ως Άμεση Δημοκρατία θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε αν θα ξαναγίνουν Ευρωεκλογές ή όχι (αν εκλεγώ). Θα αφήσουμε τα άλλα κόμματα να αγχώνονται για αυτή την απόφαση μέχρι τέλους».

Παράλληλα, σε ερώτηση για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, σημείωσε ότι δεν θα υπάρχουν αυστηρά πολιτικά φίλτρα για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, ενώ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της Annie Alexui ανέφερε ότι, «αν έχει καθαρό ποινικό μητρώο και θα ήθελε η ίδια να το κάνει», γιατί όχι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές
VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»
Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Video: Τρομακτικό ατύχημα: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

 06.02.2026 - 13:36
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΟΑ Λεμεσού: Εφιαλτικό σενάριο οι περικοπές νερού - Θα φέρουν νέες βλάβες

 06.02.2026 - 13:57
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Δεν σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου η Βαρωσιώτου - Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ

Δεν σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου η Βαρωσιώτου - Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ

  •  06.02.2026 - 12:50
Ασυμβίβαστο Κούμα: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο – Δύο νομικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο

Ασυμβίβαστο Κούμα: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο – Δύο νομικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο

  •  06.02.2026 - 11:29
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

  •  06.02.2026 - 13:48
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Προεδρική χάρη σε έντεκα αλλοδαπούς κατάδικους - Θα απελαθούν από τη Δημοκρατία

Προεδρική χάρη σε έντεκα αλλοδαπούς κατάδικους - Θα απελαθούν από τη Δημοκρατία

  •  06.02.2026 - 12:13
Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο

Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο

  •  06.02.2026 - 11:13
Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

  •  06.02.2026 - 13:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα