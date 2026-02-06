Themasports lifenewscy
Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο
Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο

 06.02.2026 - 11:13
Καταγγελία πατέρα είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» αναφορικά με το παιδί του κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις αλλά και αδυναμία αντικατάστασης βασικού ιατρικού προσωπικού στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Ο ΟΚΥπΥ έλαβε θέση σχετικά με το παράπονο του πατέρα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τo κοριτσάκι νοσηλεύεται εδώ και 4 εβδομάδες στην παιδιατρική κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου, αντιμετωπίσθηκε η οξέα συμπτωματολογία, και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, λαμβάνει όλη την πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Όλες οι εξιδεικευμένες εξετάσεις που απαιτούνται έχουν προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα»

«Το Μακάρειο Νοσοκομείο, παρέχει όλη την πρέπουσα ιατρική στήριξη από όλες τις ιατρικές ειδικότητες που απαιτούνται», προσθέτει.

 

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

