Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο

Ο ΟΚΥπΥ έλαβε θέση σχετικά με το παράπονο του πατέρα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τo κοριτσάκι νοσηλεύεται εδώ και 4 εβδομάδες στην παιδιατρική κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου, αντιμετωπίσθηκε η οξέα συμπτωματολογία, και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, λαμβάνει όλη την πρέπουσα ιατρική φροντίδα. Όλες οι εξιδεικευμένες εξετάσεις που απαιτούνται έχουν προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα»
«Το Μακάρειο Νοσοκομείο, παρέχει όλη την πρέπουσα ιατρική στήριξη από όλες τις ιατρικές ειδικότητες που απαιτούνται», προσθέτει.