Ασυμβίβαστο Κούμα: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο – Δύο νομικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο

Όπως αναφέρει και το κρατικό κανάλι, η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ποινική υπόθεση για το ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε χθες Πέμπτη 5/2 και αφορά ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα.

Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο κρατικό κανάλι την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή Δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ.

Το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

