ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ασυμβίβαστο Κούμα: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο – Δύο νομικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο

 06.02.2026 - 11:29
Ασυμβίβαστο Κούμα: Καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο – Δύο νομικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα.

Όπως αναφέρει και το κρατικό κανάλι, η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ποινική υπόθεση για το ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε χθες Πέμπτη 5/2 και αφορά ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα.

Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο κρατικό κανάλι την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες για ποινική διερεύνηση και είχε διορίσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια την πρώην ανώτερη επαρχιακή Δικαστή Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία διεξήγαγε έρευνα με ομάδα τεσσάρων ανακριτών του ΤΑΕ.

Το πόρισμα παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πηγή: news.rik.cy

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

