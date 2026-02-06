Themasports lifenewscy
ΚΥΠΡΟΣ

Μεγάλη προσέλευση και ισχυρά μηνύματα στην παρουσίαση των «10 Πολιτικών Προτάσεων για την Κοινωνία και την Οικονομία» του Μάριου Ηλία

 06.02.2026 - 11:35
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική προσέλευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία, η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του οικονομολόγου και υποψήφιου Βουλευτή Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Μάριου Ηλία, με θέμα την παρουσίαση των «10 Πολιτικών Προτάσεων για την Κοινωνία και την Οικονομία».

Κατά την παρουσίασή του, ο Μάριος Ηλία ανέπτυξε δέκα συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις, με κεντρικό μήνυμα το σύνθημα «Λύσεις που Αξίζουν», δίνοντας έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και της πραγματικής οικονομίας:

  1. Κοινωνικό Δάνειο
  2. Ρήτρα 99 χρόνων
  3. Υποχρεωτική καταγραφή ενοικίων
  4. Κατώτατο εθνικό εισόδημα συνταξιούχων
  5. Μηδενικός ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για ΜΜΕ
  6. Ενισχυμένες κοινωνικές παροχές στις οικογένειες με παιδιά
  7. Ψηφιακή μεταρρύθμιση «only once»
  8. Εθνική Στρατηγική για τον αγροτικό κόσμο
  9. Ψηφιοποίηση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών
  10. ΑΤΑ με όριο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανάγκης για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό κράτος που σέβεται τον πολίτη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η μαζική παρουσία και η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνουν ότι ο Μάριος Ηλία καταθέτει έναν ουσιαστικό πολιτικό λόγο με προτάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δημιουργούν προοπτική για το αύριο.

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

