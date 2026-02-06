Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 06.02.2026 - 09:08
Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη την περασμένη Τρίτη, 03 Φεβρουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, έχασε τη ζωή του ο Igor Tkachev, 44 ετών, από Ρωσία, κάτοικος Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, ενώ γύρω στη 1.10 τα ξημερώματα της 03ης Φεβρουαρίου, ο 44χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, όπου σε σημείο λίγο μετά τη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του ανατράπηκε και προσέκρουσε στο κιγκλίδωμα στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Ο 44χρονος κατέληξε στην αριστερή λωρίδα ασφαλείας, ενώ η μοτοσικλέτα του ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, όπου στη συνέχεια, αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 26 ετών προσέκρουσε σε αυτή.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε τον 44χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

