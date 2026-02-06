VIDEO: Εικόνες που κόβουν την ανάσα από την ανατροπή οχήματος στη Λάρνακα

Σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό από το σημείο, ιδιωτικό όχημα υπό συνθήκες που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στο μέσο του οδοστρώματος, πλησίον του κεντρικού τσιμεντένιου διαχωριστικού του κόμβου. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μπροστινό μέρος και στην οροφή.

Αμέσως μετά το ατύχημα, διερχόμενοι οδηγοί και πολίτες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ παρατηρήθηκε καπνός να αναδύεται από τον χώρο της μηχανής. Για προληπτικούς λόγους, ένα άτομο χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, χωρίς ωστόσο να εκδηλωθεί φωτιά.

Όπως αναφέρθηκε από αυτόπτη μάρτυρα στο RoadReportCY, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί και όλοι οι επιβαίνοντες στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή σοβαρή διακοπή της κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Δείτε το βίντεο: