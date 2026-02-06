Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού

 06.02.2026 - 08:50
Πέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού

Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται 17χρονος, η μοτοσικλέτα του οποίου συγκρούστηκε, την Πέμπτη, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη, στην παραλιακή οδό Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 19:40, ενώ η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο κινείτο με ανατολική κατεύθυνση, επιχείρησε να στρίψει δεξιά, προς το χώρο στάθμευσης του παραθαλάσσιου πολυλειτουργικού πάρκου της επίχωσης.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας, που κινείτο με δυτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ο 17χρονος οδηγός της, που δεν έφερε προστατευτικό κράνος, να τραυματιστεί κρίσιμα και να μεταφερθεί, με ασθενοφόρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μοτοσικλέτα, τύπου off-road, δεν έφερε φώτα και οδηγείτο χωρίς άδεια, χωρίς ασφάλεια και πιστοποιητικό ελέγχου, ενώ εξασφαλίστηκε μαρτυρία πως ο οδηγός της κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας παραβιάσει, νωρίτερα, τον κόκκινο σηματοδότη των φώτων τροχαίας, παρά το δημόσιο κήπο της πόλης.

Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, στην οποία έγινε αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικό αποτέλεσμα, αναμένεται να συλληφθεί αργότερα σήμερα για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»
Έτσι θα ξεχωρίσετε τις ηλεκτρονικές απάτες που φτάνουν στο email
Καμπανάκι για το νερό: Στο τραπέζι πιθανές διακοπές στην υδροδότηση το καλοκαίρι - Μειωμένα αποθέματα και αυξημένη ζήτηση
Νέες ηλεκτρονικές πινακίδες στους αυτοκινητοδρόμους: Πού έχουν ήδη εγκατασταθεί - Αριθμοί, κόστος και χρονοδιάγραμμα - Τι αλλάζει για τους οδηγούς -Φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Διασωληνωμένος 17χρονος μοτοσικλετιστής
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: «Θύμωσα!» - Η Στυλιάνα Αβερικίου ξεσπά για τον Φειδία μετά από τηλεοπτική εμφάνιση

 06.02.2026 - 08:40
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 06.02.2026 - 09:01
Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Δεν τις λες και λίγες 55 και πλέον δράσεις σε μία και μόνο χρονιά. Και μάλιστα, ακούσαμε έργα και προτάσεις που δεν είχαν ξαναειπωθεί. Αυτό σημαίνει πραγματική αλλαγή και πρόοδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

  •  06.02.2026 - 07:30
Ντροπή και αγανάκτηση διαπερνούν την κοινωνία: το πολιτικό μήνυμα πίσω από τη δεύτερη δημοσκόπηση του ΡΙΚ - Ο αντίκτυπος από το videogate

Ντροπή και αγανάκτηση διαπερνούν την κοινωνία: το πολιτικό μήνυμα πίσω από τη δεύτερη δημοσκόπηση του ΡΙΚ - Ο αντίκτυπος από το videogate

  •  06.02.2026 - 06:27
VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»

VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»

  •  06.02.2026 - 08:38
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  06.02.2026 - 09:08
Πέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού

Πέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού

  •  06.02.2026 - 08:50
Καμπανάκι για το νερό: Στο τραπέζι πιθανές διακοπές στην υδροδότηση το καλοκαίρι - Μειωμένα αποθέματα και αυξημένη ζήτηση

Καμπανάκι για το νερό: Στο τραπέζι πιθανές διακοπές στην υδροδότηση το καλοκαίρι - Μειωμένα αποθέματα και αυξημένη ζήτηση

  •  06.02.2026 - 06:30
Από την Annie στον Καϊάφα

Από την Annie στον Καϊάφα

  •  05.02.2026 - 20:17
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα – Παράνομη διαμονή, κλοπές αλλά και βία στην οικογένεια

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα – Παράνομη διαμονή, κλοπές αλλά και βία στην οικογένεια

  •  06.02.2026 - 06:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα