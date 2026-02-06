VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»

Themasports lifenewscy
 06.02.2026 - 08:38
Στην πρώτη της αποκαλυπτική συνέντευξη, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexoui, μίλησε στον Ανδρέα Δημητρόπουλο και στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο σήμερα Παρασκευή (6/2), για τις υποθέσεις που τάραξαν τις Αρχές αλλά και το πολιτικό σκηνικό.

Καταρχάς, η Annie εξήγησε πως ο κόσμος στέκεται δίπλα της γιατί αναγνωρίζει την αλήθεια της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο κόσμος δεν είναι χαζός, ταυτίζεται γιατί έχει περάσει παρόμοια πράγματα», σημειώνοντας ότι εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια το διαδίκτυο αποτέλεσε τη μοναδική της διέξοδο. «Τώρα με ακούει περισσότερος κόσμος», ανέφερε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος με το νέο βίντεο της Annie Alexui: Μιλά για συγκάλυψη - Ποιοι μέσα στην Αστυνομία εμποδίζουν τις έρευνες; «Εκφοβίζουν μάρτυρες»

Ξεκαθάρισε πως δεν την απασχολεί αν άλλοι αποσύρουν τις καταγγελίες τους, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Αρχές και στους θεσμούς, αλλά «τεράστια εμπιστοσύνη στην αλήθεια μου». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο άσυλο που έχει λάβει, εξηγώντας πως της δόθηκε και λόγω των σοβαρών καταγγελιών που έχει κάνει, σχολιάζοντας αιχμηρά ότι είναι «γελοίο» να χαρακτηρίζεται καταζητούμενο ένα άτομο όταν όλοι γνωρίζουν καθημερινά πού βρίσκεται.

Η ίδια υποστήριξε πως όσα καταγγέλλει δεν είναι ατεκμηρίωτα, καθώς –όπως είπε– πρόκειται για προϊόν προσωπικής έρευνας χρόνων. «Για κάθε άτομο που μιλάω, κατέχω δεκάδες στοιχεία», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν δημοσιοποιεί μαρτυρίες χωρίς διασταύρωση και καταγραφή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της στις διασυνδέσεις της με τον υπόκοσμο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει συνεργασία. Αντίθετα, υποστήριξε πως έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της μέσα σε αυτό το περιβάλλον, περισσότερο απ’ ό,τι –όπως είπε– «έχει περάσει οποιοσδήποτε απλός πολίτης».

Σε προσωπικό τόνο, η Annie μίλησε για το βαρύ της παρελθόν, τις ανασφάλειες και τη μοναξιά που τη συνοδεύουν. Παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και πως έχει αποκοπεί πλήρως από ανθρώπους του παρελθόντος της. «Όταν με φοβούνται, με αφήνουν πιο πολύ στην ησυχία μου», ανέφερε.

Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τον Alexui, την οποία χαρακτήρισε καθαρά φιλική, λέγοντας πως ήταν από τους λίγους ανθρώπους που δεν την αμφισβήτησαν ποτέ. «Μου έλεγε να μην φοβάμαι. Ήξερα ότι δεν θα με πρόδιδε», είπε.

Κλείνοντας, ήταν ξεκάθαρη πως έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με την Αστυνομία και δεν σκοπεύει να συνεργαστεί ξανά. Όπως τόνισε, «δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω τον ντετέκτιβ του υποκόσμου», επαναλαμβάνοντας πως θα συνεχίσει να μιλά μέχρι τέλους, όσο κι αν το παρελθόν της την ακολουθεί.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

