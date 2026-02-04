Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο βίντεο: Σάλος με Annie Alexui - Τα καρφιά για τη στάση γυναικών στην υπόθεση Φαίδωνος - Το ηχηρό μήνυμα

 04.02.2026 - 09:59
Σε νέο βίντεο προχώρησε πριν από λίγο η στην Annie Alexui στον λογαριασμό με το όνομα «Justice or Death - Annie Alexui».

Στο καινούριο βίντεο αναφέρεται στη στάση ορισμένων γυναικών αναφορικά με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος.

«Εγώ ξέρω τι έζησα, ξέρω τι λέω και η αλήθεια κρίνετε και αποδεικνύετε. Θέλω να σταθώ σε κάτι που με προβληματίζει. Είναι η στάση ορισμένων γυναικών. Αν μπορώ να δικαιολογήσω μια γυναίκα σε αυτή την περίπτωση είναι μόνο τη σύζυγο του Δημάρχου. Εκεί μπορώ να βρω χίλιες δικαιολογίες. Φόβο, πίεση, άρνηση, μηχανισμοί άμυνας, αυτό είναι ανθρώπινο. Για τις υπόλοιπες όμως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, όχι γιατί οφείλαν να με πιστέψουν αλλά γιατί έπρεπε να κρατήσουν μια στάση ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά.

«Αποχή, αναμονή, σεβασμό στη διερεύνηση. Ακόμα και εάν υποθετικά έλεγα ψέματα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν παίρνεις θετική θέση υπέρ του καταγγελλόμενου. Το ελάχιστο που κάνεις είναι να λες να διερευνηθεί. Αντί αυτού κάποιες επέλεξαν να συνεδριάζουν δίπλα σε ένα άνθρωπο που διερευνάται για σοβαρές πράξεις βίας στέλνοντας μήνυμα έμμεσης αποδοχής. Άλλες έσπευσαν να με διαψεύσουν πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ υπάρχουν πιστοποιητικά, και όπως βλέπουμε έγινε και κατάθεση και μαρτυρία για υπόθεση βιασμού. Δεν χρειάζεται να ζήσεις τη βία για να καταλάβεις πόσο άσχημο πράγμα είναι», είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

