Έξυπνοι μετρητές: Συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση η ΑΗΚ - Δείτε ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

Λευκωσία:

Λατσιά-Γέρι

Περιοχή Νέου ΓΣΠ

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη και αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, Λεωφόρου Λεμεσού, Δρόμος Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Οδών Καντάρας, Αργολίδος, Δημοκρατίας, Χριστοφόρου Καή και Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου.

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου μέχρι και το ύψος Γυμνασίου Γερίου.

Λεμεσός:

Λεμεσός, Άγιος Αθανάσιος, Μέσα Γειτονιά

Βόρεια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας από το ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου μέχρι και το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως

Λάρνακα:

Λάρνακα, Αραδίππου, Λειβάδια

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, Λύσου Σανταμά, Ανδρέα Μουζάκη και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίας Σοφίας.

Εκατέρωθεν της Οδού Κυριάκου Μάτση στα Λειβάδια μέχρι το ύψος της Οδού Παύλου Λιασίδη

Αμμόχωστος:

Δερύνεια

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγία Μαρίνας

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου μέχρι το οδόφραγμα Δερύνειας

Εκατέρωθεν των Οδών Σταδίου και Ομονοίας και Λεωφόρου Ελευθερίας

Πάφος:

Γεροσκήπου

Περιοχή μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Ιπποκράτους, Γιάννη Κοντού, Ιγνατίας και Λεωφόρου Ευρώπης

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της

παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.