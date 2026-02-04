Themasports lifenewscy
Έξυπνοι μετρητές: Συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση η ΑΗΚ - Δείτε ποιες περιοχές παίρνουν σειρά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνοι μετρητές: Συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση η ΑΗΚ - Δείτε ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

 04.02.2026 - 08:45
Έξυπνοι μετρητές: Συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση η ΑΗΚ - Δείτε ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:   

Λατσιά-Γέρι

Περιοχή Νέου ΓΣΠ

Περιοχή μεταξύ Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη και αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, Λεωφόρου Λεμεσού, Δρόμος Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Οδών Καντάρας, Αργολίδος, Δημοκρατίας, Χριστοφόρου Καή και Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου.

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου μέχρι και το ύψος Γυμνασίου Γερίου.

Λεμεσός:     

Λεμεσός, Άγιος Αθανάσιος, Μέσα Γειτονιά

Βόρεια του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας από το ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου μέχρι και το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως

Λάρνακα:    

Λάρνακα, Αραδίππου, Λειβάδια

Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, Λύσου Σανταμά, Ανδρέα Μουζάκη και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγίας Σοφίας.

Εκατέρωθεν της Οδού Κυριάκου Μάτση στα Λειβάδια μέχρι το ύψος της Οδού Παύλου Λιασίδη

Αμμόχωστος:

Δερύνεια

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αγία Μαρίνας

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου μέχρι το οδόφραγμα Δερύνειας

Εκατέρωθεν των Οδών Σταδίου και Ομονοίας και Λεωφόρου Ελευθερίας                       

Πάφος:         

Γεροσκήπου

Περιοχή μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Ιπποκράτους, Γιάννη Κοντού, Ιγνατίας και Λεωφόρου Ευρώπης

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της

παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία. 

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Εκλογές Μαΐου με ανοιχτές πληγές στη Δικαιοσύνη – Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

