Απίστευτη απάτη: Του πήραν το σπίτι και χρειάστηκε 3 χρόνια και 173.000 ευρώ για να αποδείξει ότι είναι... ζωντανός

Προς μεγάλη του έκπληξη, συνάντησε έξι άνδρες να έχουν ανοίξει τις πόρτες και να φορτώνουν σε ένα φορτηγό μετακόμισης τα έπιπλα, προσωπικά του αντικείμενα, χαρτιά και αναμνήσεις δεκαετιών.

Όλη του η ζωή έμπαινε σε αυτό το φορτηγό κι αυτός δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι συμβαίνει.

Όταν ρώτησε έναν από αυτούς τι ακριβώς κάνουν, του απάντησε ότι το σπίτι είχε πουληθεί κι αν είχε κι άλλες ερωτήσεις, θα έπρεπε να καλέσει τον εργοδότη του γιατί ο ίδιος δεν ήξερε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αυτό που δεν του είπε ήταν και το πλέον ανησυχητικό: σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, ο Στάνισλαβ Σοκολόφσκι είχε πεθάνει πριν από 16 χρόνια...

Ό,τι πιο σημαντικό είχε

Ο ηλικιωμένος άνδρας, τότε 74 ετών, είχε αγοράσει το ακίνητο πάνω από τρεις δεκαετίες νωρίτερα, αφού μετανάστευσε από την Πολωνία τη δεκαετία του 1970. Πέρασε την ζωή του δουλεύοντας για την RAC, μια εταιρεία που ασχολείται με την επιδιόρθωση οχημάτων. Το σπίτι αυτό ήταν ό,τι πιο σημαντικό είχε. Ηταν η σύνταξή του, η ασφάλειά του και, παρά την κάπως παραμελημένη εμφάνισή του, παρέμενε ο χώρος που τον έκανε να νιώθει άνετα. Περνούσε εκεί τον περισσότερο χρόνο του και οι καλύτερές του στιγμές ήταν όταν τον επισκεπτόταν ο γιος του Καρλ, ο οποίος ζούσε σε κοντινή απόσταση.

Πόσο πιο περίεργο λοιπόν να βλέπει και ίδιος ένα πιστοποιητικό θανάτου, έγγραφα διαθήκης και αρχεία από το Κτηματολόγιο όλα να δείχνουν ότι είναι νεκρός από το 2007.

Τι μπορεί να πάει στραβά;

Αρχικά, ο Σοκολόφσκι πίστεψε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση με εύκολο τέλος. Τι μπορεί να πάει στραβά όταν ένας ζωντανός άνθρωπος σταθεί μπροστά στους αστυνομικούς και τους πει «ξέρετε, έχει γίνει κάποιο λάθος».

Αυτή του η σκέψη υπέστη πανηγυρική ήττα. Παρά τις εκκλησεις του να μεταβούν στο σπίτι, οι αστυνομικοί δεν ανταποκρίθηκαν κι έτσι ο Σοκολόφσκι βρέθηκε να προσπαθεί κάποια στιγμή να ανοίξει μόνος, αλλά οι κλειδαριές να είναι αλλαγμένες. Επιπλέον, δεν υπήρχε τίποτα πια στο εσωτερικό του σπιτιού που να του ανήκε.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια τριετής, εξαντλητική και πολυέξοδη διαδικασία — με κόστος πάνω από 150.000 λίρες — για να ανατρέψει τη λάθος εγγραφή και να αποδείξει ότι είναι ζωντανός.

Απάτη με πλαστά έγγραφα

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του βρετανικού Times, ο Σοκολόφσκι έπεσε θύμα μιας πολύ οργανωμένης απάτης γνωστής ως probate fraud (απάτη διαθήκης), στην οποία οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται αδυναμίες στο σύστημα που σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται περιουσίες νεκρών ανθρώπων.

Η απάτη βασίζεται σε πλαστά έγγραφα, ελάχιστους ελέγχους και την τεράστια νομική ισχύ που έχουν οι εγκρίσεις διαθήκης και τα δικαιώματα εγγραφής ιδιοκτησίας. Μόλις εκδοθούν αυτά τα έγγραφα, το να τα αναστρέψεις είναι αργό, δαπανηρό και βαθιά τραυματικό.

Η απάτη ξεκίνησε αθόρυβα στα μέσα του 2022 όταν κάποιος που αυτοαποκαλούνταν Πίτερ Πέτροβιτς επικοινώνησε με την υπηρεσία διαθήκης δηλώνοντας ότι ενεργεί ως εκτελεστής της περιουσίας ενός νεκρού άντρα με το όνομα Τζον Σοκολόφσκι, ο οποίος πράγματι είχε πεθάνει στο Μπλάκμπερν το 2007. Ο Πέτροβιτς υπέβαλε μια πλαστή διαθήκη στην οποία εμφανιζόταν ότι ο Τζον Σοκολόφσκι ήταν επίσης γνωστός ως Στάνισλαβ Σοκολόφσκι. Με αυτό τον τρόπο, ένωσε δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα και την ιδιοκτησία τους ως μία ενιαία περιουσία.

Ο νέος ιδιοκτήτης

Στη συνέχεια, κατέθεσε την κατ’ αυτόν «διαθήκη» και κατάφερε να λάβει την έγκριση διαχείρισης της περιουσίας και στο Κτηματολόγιο ενημερώθηκε το ιδιοκτησιακό δικαίωμα για το σπίτι του Σοκολόφσκι χωρίς να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι ή να υπάρξει αμφισβήτηση. Μέσα στο 2022, χωρίς ο πραγματικός ιδιοκτήτης να το γνωρίζει, ο τίτλος του σπιτιού ενημερώθηκε με βάση αυτά τα πλαστά έγγραφα.

Αργότερα, ο Πέτροβιτς πούλησε το σπίτι στον Τζόζεφ Άκινγουελ, έναν 45χρονο σύμβουλο IT, σε μια εντυπωσιακά πρόχειρη συναλλαγή. Δεν υπήρξε μεσιτικό γραφείο, και η τιμή ήταν σχετικά χαμηλή για την περιοχή. Για να αγοράσει το ακίνητο, ο Akinwale πήρε δάνειο από την Together Commercial Finance, μια εταιρεία υψηλού ρίσκου, η οποία αποδέχθηκε τις δηλώσεις του χωρίς ενδελεχή έλεγχο.

Σε κανένα σημείο της διαδικασίας ο φερόμενος ως... νεκρός ιδιοκτήτης δεν ενημερώθηκε.

Όταν ο Σοκολόφσκι ανακάλυψε την αλήθεια, η αντίδραση των αρχών ήταν αργή και ανησυχητικά περίεργη. Αστυνομικοί που κλήθηκαν αντιμετώπισαν το θέμα ως αστική διαφορά και δεν επενέβησαν για να αποτρέψουν τη χρήση του τίτλου ιδιοκτησίας από τον νέο «ιδιοκτήτη». Ο Σοκολόφσκι και ο γιος του βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε μια νομική γκρίζα ζώνη:

μολονότι η απάτη ήταν προφανής, ο τίτλος στο Κτηματολόγιο έδινε νομιμότητα στη συναλλαγή, και χωρίς δικαστική απόφαση κανένα όργανο δεν εμφανιζόταν πρόθυμο να δράσει.

Η λύτρωση

Καθώς οι μήνες έγιναν χρόνια, ο Σοκολόφσκι είδε όλες του τις οικονομίες να εξαφανίζονται για να κερδίσει μια μάχη που δεν έπρεπε καν να δίνει και δανείστηκε χρήματα από τον γιο του. Ο Άκινγουελ και η τράπεζα υποστήριξαν ότι ενήργησαν νόμιμα και η αστυνομία σταμάτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι που ο Σοκολόφσκι έμαθε από τους δημσσιογράφους. Ο δε Πέτροβιτς που είχε στήσει όλη την κομπίνα, ήταν εξαφανισμένος.

Τον περασμένο Νοέμβριο, όμως, ήρθε μια σημαντική δικαστική απόφαση: ο δικαστής Ρόμπερτ Μπράουν αποφάσισε υπέρ του Σοκολόφσκι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο ενάγων «επιμένει με κάποια δύναμη ότι δεν είναι νεκρός.» Η διαθήκη κρίθηκε πλαστή, η έγκρισή της άκυρη και η μεταβίβαση του σπιτιού βασίσθηκε σε απάτη.

Το Κτηματολόγιο διέταξε να αποκατασταθεί ο Σοκολόφσκι ως νόμιμος ιδιοκτήτης, παρά την πιθανότητα αυτό να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή του Άκινγουελ και της δανείστριας εταιρείας.

Η νίκη ήταν μεν σημαντική, αλλά μερική. Ο Σοκολόφσκι επέστρεψε στο κατεστραμμένο και άδειο σπίτι του — με τα περισσότερα πράγματά του χαμένα — και οι νομικές δαπάνες πιθανώς θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικογένεια για χρόνια, ενώ το συναισθηματικό κόστος είναι ακόμη πιο δύσκολο να μετρηθεί...

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr