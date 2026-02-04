H ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στην Χίο με τους 15 νεκρούς: «Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα σήματα»

Themasports lifenewscy
 04.02.2026 - 08:40
«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου», τονίζει το Λιμενικό σε ανακοίνωση του για το τραγικό συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα 15 άτομα να χάσουν την ζωή τους και άλλοι 25 να τραυματιστούν.

«Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ως προς την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας».

Τραυματίστηκαν 25 αλλοδαποί

«Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών).

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15)», τονίζει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό.

Πέντε περιπολικά αναζητούν αγνοούμενους

«Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

