ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 04.02.2026 - 06:44
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Η κυκλοφορία στους δρόμους αλλάζει συνεχώς, ειδικά στις πόλεις της Κύπρου, όπου οι ώρες αιχμής κάνουν τις μετακινήσεις λίγο πιο απαιτητικές.

Οι οδηγοί σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο έρχονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καθυστερήσεις, ιδίως στις ώρες αιχμής. Από γειτονιά σε γειτονιά, ο κυκλοφοριακός φόρτος αλλάζει ρυθμό και συχνά δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών.

Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και να γνωρίζετε τι σας περιμένει πριν καν μπείτε στο αυτοκίνητο, συγκεντρώσαμε για εσάς διαδραστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την κίνηση σε πραγματικό χρόνο.

Δείτε live την κυκλοφορία μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες του Waze:

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

 

Την ώρα που τα κόμματα κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να ολοκληρώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, η κοινή γνώμη παρακολουθεί μια άλλη, πιο ανησυχητική πραγματικότητα: καταγγελίες για διαφθορά και εγκλήματα που παραμένουν ατιμώρητα, ισχυρισμοί για εμπλοκή πολιτικών προσώπων και μελών της Αστυνομίας, και ένα σύστημα θεσμών που φαίνεται να χάνει την αξιοπιστία του.

