Υπό πίεση ο Φ. Φαίδωνος: Ανατροπή με πολύωρη κατάθεση από φερόμενο θύμα - Οι ισχυρισμοί για παλαιότερη υπόθεση και νέα ονόματα στο «κάδρο»

Η Αστυνομία αξιολογεί όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται ενώπιον της, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν, μέσω λήψης καταθέσεων, και νέοι ισχυρισμοί που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν το ενδεχόμενο διάπραξης άλλων ποινικών αδικημάτων από τον Δήμαρχο Πάφου.

Την ίδια ώρα, σε αναμονή των πορισμάτων της Αστυνομίας βρίσκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διενεργεί ξεχωριστή θεσμική αξιολόγηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το Υπουργείο αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις διωκτικές Αρχές, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του και συγκεκριμένα κατά πόσο στοιχειοθετείται ή όχι η υπόθεση ξυλοδαρμού.

Σε περίπτωση που η Αστυνομία κρίνει ότι προκύπτει ζήτημα σε βάρος του Δημάρχου Πάφου, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία, ως νομικό σύμβουλο του κράτους, για να λάβει γνωμάτευση αναφορικά με το ενδεχόμενο θέσης του κ. Φαίδωνος σε αργία. Αντιθέτως, εάν η Αστυνομία αποφανθεί ότι δεν υφίσταται θέμα, τότε δεν θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση ούτε θα ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, περιλαμβανομένης της αργίας.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 113 του Περί Δήμων Νόμου του 2022, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2024, καθορίζει ρητά τις περιπτώσεις στις οποίες Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος τίθεται σε αργία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η έναρξη διερεύνησης από τις διωκτικές Αρχές για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία επιβεβαίωσε την παραλαβή επιστολής από τη σύζυγο του Δημάρχου Πάφου, με την οποία ζητεί τη διακοπή των ερευνών. Από την πλευρά του, ο κ. Φαίδωνος, σε δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαιρέτισε τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης έρευνας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή θα συμβάλει στην αποκατάσταση του ονόματός του. Παράλληλα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει, όπως ανέφερε, τον αγώνα για κάθαρση, παρά τις πιέσεις και τις απειλές που ισχυρίζεται ότι δέχεται.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Δήμαρχος Πάφου έχει κάνει λόγο για «ανηλεή πόλεμο» εναντίον του από «συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος», μιλώντας για «απόπειρα εξόντωσής του με προσωπικό και οικογενειακό κόστος».

Έδωσε κατάθεση ο Θεόδωρος Αριστοδήμου

Νέα δεδομένα στην υπόθεση προσθέτει η κατάθεση που έδωσε τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, στο Αρχηγείο Αστυνομίας ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου, αναφορικά με τον Δήμαρχο Πάφου και δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος πριν από δέκα χρόνια σε τηλεοπτική εκπομπή, η οποία επανήλθε στο προσκήνιο μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερωτηθείς κατά πόσο προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, ο κ. Αριστοδήμου ανέφερε ότι «τα κατήγγειλα μέσω τηλεόρασης» και πρόσθεσε ότι δεν ένιωσε τότε την ανάγκη να προχωρήσει σε άλλη διαδικασία. Όπως είπε, είχε προκαλέσει τον Δήμαρχο να τον οδηγήσει στα δικαστήρια, προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

«Ήμουν πρόθυμος να αναφέρω όσα μου αναφέρθηκαν σε οποιαδήποτε Αρχή», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι έδωσε συγκεκριμένη κατάθεση και πως πλέον εναπόκειται στις Αρχές να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν. Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι για πρώτη φορά η Αστυνομία δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση, τονίζοντας ωστόσο ότι τον λυπεί το γεγονός πως για χρόνια δεν είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η αναφορά του ότι στην κατάθεσή του κατονομάζονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν γνώση της υπόθεσης.

Η κατονομασία τρίτων προσώπων αναμένεται να αξιολογηθεί από τις ανακριτικές Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.

Ο κ. Αριστοδήμου ξεκαθάρισε ότι η κατάθεσή του δεν σχετίζεται με τους πρόσφατους ισχυρισμούς που αφορούν τη σύζυγο του Δημάρχου, αλλά αφορά παλαιότερη υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ πιο σοβαρή». Εξήγησε δε ότι η απόφασή του να κινηθεί τώρα υπαγορεύτηκε από την ανάγκη, όπως είπε, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα

Σε μια εξέλιξη που θεωρείται ορόσημο για τη στοιχειοθεσία της υπόθεσης, το φερόμενο θύμα πέρασε το κατώφλι της Αστυνομίας και έδωσε μια πολύωρη και λεπτομερή κατάθεση. Η μαρτυρία αυτή, η οποία αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2016, θεωρείται καθοριστική από τις ανακριτικές Αρχές για τη διερεύνηση σοβαρού ποινικού αδικήματος.

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου

Υπενθυμίζεται ότι, με μειωμένη παρουσία μελών είχε πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Φεβρουαρίου, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.

Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 25 μέλη του Συμβουλίου, στη συνεδρία είχαν παρευρεθεί μόνο 15. Τα υπόλοιπα μέλη γνωστοποίησαν με επιστολή τους ότι δεν θα συμμετάσχουν, ζητώντας παράλληλα τη μη διεξαγωγή της συνεδρίασης, επικαλούμενοι τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη του ΑΚΕΛ είχαν θέσει ζήτημα διακοπής της διαδικασίας, ωστόσο το αίτημά τους απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, είχαν ζητήσει την εξαίρεση του Δημάρχου από τη συζήτηση, λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του, αίτημα που επίσης δεν έγινε αποδεκτό. Μετά τις εξελίξεις αυτές, το ΑΚΕΛ είχε καταθέσει επιστολή με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε απαρτία, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.