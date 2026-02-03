Themasports lifenewscy
Σοκαριστικό βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή στη Λεμεσό – Απέλαση και stop list σε 11 αλλοδαπούς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 03.02.2026 - 23:10
Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη σφοδρότητα των επεισοδίων μεταξύ αλλοδαπών στη Λεμεσό.

Στο υλικό φαίνονται ομάδες ατόμων οπλισμένες με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα να συγκρούονται βίαια σε δρόμο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη 11 προσώπων στις 26 Ιανουαρίου 2026. Ήδη, όπως είχε ανακοινωθεί, εννέα Ινδοί υπήκοοι απελάθηκαν άμεσα, ενώ πέρασαν και στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων, ώστε να αποτραπεί μελλοντική είσοδός τους στη Δημοκρατία.

Το βίντεο αξιοποιήθηκε ως συμπληρωματικό αποδεικτικό υλικό κατά τη διάρκεια της κοινής αξιολόγησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και την Αστυνομία. Η παραμονή των εμπλεκομένων κρίθηκε αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς διαπιστώθηκε να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ένα εκ των συλληφθέντων προσώπων είναι Ευρωπαία πολίτης και δεν υπόκειται σε διαδικασία απέλασης, ενώ άλλος ένας Ινδός υπήκοος παραμένει στη Δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, λόγω ξεχωριστής ποινικής διαδικασίας για υπόθεση εικονικού γάμου σε συνεργασία με την Interpol.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της «μηδενικής ανοχής» σε περιστατικά βίας εφαρμόζεται με πλήρη συντονισμό και αποφασιστικότητα.

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

