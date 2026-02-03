Σοκαριστικό βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή στη Λεμεσό – Απέλαση και stop list σε 11 αλλοδαπούς

Στο υλικό φαίνονται ομάδες ατόμων οπλισμένες με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα να συγκρούονται βίαια σε δρόμο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη 11 προσώπων στις 26 Ιανουαρίου 2026. Ήδη, όπως είχε ανακοινωθεί, εννέα Ινδοί υπήκοοι απελάθηκαν άμεσα, ενώ πέρασαν και στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων, ώστε να αποτραπεί μελλοντική είσοδός τους στη Δημοκρατία.

Το βίντεο αξιοποιήθηκε ως συμπληρωματικό αποδεικτικό υλικό κατά τη διάρκεια της κοινής αξιολόγησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και την Αστυνομία. Η παραμονή των εμπλεκομένων κρίθηκε αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς διαπιστώθηκε να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ένα εκ των συλληφθέντων προσώπων είναι Ευρωπαία πολίτης και δεν υπόκειται σε διαδικασία απέλασης, ενώ άλλος ένας Ινδός υπήκοος παραμένει στη Δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, λόγω ξεχωριστής ποινικής διαδικασίας για υπόθεση εικονικού γάμου σε συνεργασία με την Interpol.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της «μηδενικής ανοχής» σε περιστατικά βίας εφαρμόζεται με πλήρη συντονισμό και αποφασιστικότητα.