«Μου φέρνουν μνήμες από πολύ επώδυνες στιγμές»: Η απάντηση της Μελίντα Γκέιτς για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία Έπσταϊν
«Μου φέρνουν μνήμες από πολύ επώδυνες στιγμές»: Η απάντηση της Μελίντα Γκέιτς για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία Έπσταϊν

 03.02.2026 - 23:57
Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς τοποθετήθηκε δημόσια για την αναφορά του ονόματός της στο νέο κύμα αρχείων για τον Τζέφρι Έπσταϊν, απαντώντας παράλληλα σε ισχυρισμούς που αφορούν στον πρώην σύζυγό της, Μπιλ Γκέιτς, τονίζοντας ότι η ίδια έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο της ζωής της.

Η 61χρονη Μελίντα , που απέκτησε τρία παιδιά με τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Microsoft, εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στο podcast Wild Card του NPR, όπου η παρουσιάστρια - Ρέιτσελ Μάρτιν - τη ρώτησε για την υπόθεση Έπσταϊν, μετά την αναφορά του ονόματός της σε έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Μελίντα Γκέιτς δήλωσε ότι η κοινωνία βρίσκεται «σε μια διαδικασία απολογισμού» γύρω από την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι οι αποκαλύψεις «φέρνουν πίσω μνήμες από πολύ, πολύ επώδυνες στιγμές» του γάμου της με τον Μπιλ Γκέιτς.

«Το άφησα πίσω μου και συνέχισα»

«Έχω προχωρήσει. Συνειδητά το άφησα πίσω μου και συνέχισα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Βρίσκομαι σε ένα πραγματικά απρόσμενο και όμορφο σημείο στη ζωή μου. Όσα ερωτήματα παραμένουν… δεν μπορώ καν να γνωρίζω το σύνολό τους. Αυτά τα ερωτήματα αφορούν εκείνους τους ανθρώπους και ακόμη και τον πρώην σύζυγό μου. Εκείνοι πρέπει να απαντήσουν, όχι εγώ», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι ανακοίνωσε το διαζύγιό του τον Μάιο του 2021, έπειτα από 27 χρόνια γάμου.

«Απίστευτη θλίψη»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μάρτιν ρώτησε τη Μελίντα Γκέιτς ειδικά για το περιεχόμενο προσχεδίου email που φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στις 18 Ιουλίου 2013, στο οποίο γίνεται αναφορά στο όνομά της. Όπως συνοψίστηκε στην εκπομπή, τα emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία υποστηρίζουν ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε επιπλέον εξωσυζυγικές σχέσεις, ότι φέρεται να επιδίωξε να προμηθευτεί φαρμακευτική αγωγή για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και ότι σκόπευε να της χορηγήσει το φάρμακο χωρίς να το γνωρίζει.

Ερωτηθείσα για το κυρίαρχο συναίσθημά της όταν διάβασε τα σχετικά δημοσιεύματα, η Μελίντα Γκέιτς απάντησε: «Απλώς μια απίστευτη θλίψη». Όπως είπε, είναι σε θέση να μετατρέψει τη δική της λύπη σε συμπόνια για τα θύματα του Έπσταϊν: «Κοιτάζω εκείνα τα νεαρά κορίτσια και λέω: “Θεέ μου, πώς… πώς συνέβη αυτό σε εκείνες;”». Πρόσθεσε ακόμη ότι ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη «για εκείνες που είναι σήμερα γυναίκες».

Υπενθυμίζεται ότι εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο επίμαχο σημείωμα. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς», ανέφερε παλαιότερα στην The Independent. «Το μόνο που αποδεικνύουν τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν επειδή δεν είχε συνεχιζόμενη σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να παγιδεύσει και να δυσφημήσει».

Συναντήσεις Γκέιτς με Έπσταϊν

Την ίδια χρονιά που ανακοινώθηκε το διαζύγιο, ο Μπιλ Γκέιτς είχε δηλώσει στο PBS ότι είχε συναντήσεις για δείπνο με τον Έπσταϊν με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την παγκόσμια υγεία, χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων αυτές τις επαφές «λάθος».

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς αποχώρησε από το Ίδρυμα Γκέιτς τον Μάιο του 2024.

Το επίμαχο email αποτελεί μέρος περισσότερων από τρία εκατομμύρια εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νόμο Epstein Files Transparency Act, ο οποίος ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπεγράφη τον Νοέμβριο. Στα αρχεία περιλαμβάνονται χιλιάδες emails, δικαστικά έγγραφα και φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες αναφέρονται σε γνωστά πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο Έλον Μασκ. Όπως διευκρινίζεται, η αναφορά ονομάτων στα αρχεία δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παρανομίας.

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

