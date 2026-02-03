Themasports lifenewscy
Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες
ΔΙΕΘΝΗ

Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

 03.02.2026 - 15:20
Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με το BBC, το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62 στο Λίτλμπορο του Ρότσντεϊλ.

Εκτιμάται ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα.

«Είμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο για να διαπιστώσουμε τις πλήρεις συνθήκες όπως και τυχόν θύματα», δήλωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Έχει ληφθεί υπόψη το περιστατικό, ενώ οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διεξάγουν τις έρευνές τους ενώ οι άνθρωποι καλούνται να αποφύγουν την περιοχή καθώς εκτελούνται αυτές οι εργασίες».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flight Radar, η οποία παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος είναι ένα μικρό Cirrus SR 20 το οποίο απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ λίγο πριν χάσει τελικά ύψος.


Πηγή: cnn.gr

Πηγή: cnn.gr

 

 

Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ, με επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

