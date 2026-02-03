Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πότε ορίστηκε η ακρόαση για την απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη

 03.02.2026 - 12:35


Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα Τρίτη ο 55χρονος κατηγορούμενος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου στις 5 Ιουλίου. Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 5 Μαΐου 2026 για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Στη σημερινή δικάσιμο ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανώτερος Δικηγόρος Ανδρέας Χατζηκύρου ζήτησε αναβολή διότι εκκρεμεί η ετοιμασία κάποιων βίντεο που είναι μέρος του μαρτυρικού υλικού ενώ δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, δικηγόρος Χρίστος Χ” Λοΐζου. Ως εκ τούτου το Δικαστήριο όρισε την 5η Μαΐου για σκοπούς ακρόασης και διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει μέχρι τότε υπό κράτηση.

Ο 55χρονος έχει ήδη απαντήσει κατά τη δικάσιμο της 7ης Νοεμβρίου μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό.

Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Σημειώνεται πως η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνει υπό κράτηση ο 55χρονος. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του έχει υποβάλει σχετικό αίτημα και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Στις 5 Ιουλίου λήφθηκε πληροφορία ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας είχαν μεταβεί στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Κυπριακό: Η «προετοιμασία» ως άλλοθι - O Έρχιουρμάν επαναφέρει από το παράθυρο την κυριαρχική ισότητα

Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

