Υπόθεση Φαίδωνος: Έδωσε κατάθεση ο Αριστοδήμου - «Ήταν συγκεκριμένη» - Έδωσε ονόματα κι άλλων που γνωρίζουν την υπόθεση
Υπόθεση Φαίδωνος: Έδωσε κατάθεση ο Αριστοδήμου - «Ήταν συγκεκριμένη» - Έδωσε ονόματα κι άλλων που γνωρίζουν την υπόθεση

 03.02.2026 - 12:15
Έδωσε χθες Δευτέρα 2/2 κατάθεση στην Αστυνομία ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου αναφορικά με την υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος και τη δήλωση που έκανε ο ίδιος πριν από δέκα χρόνια στην τηλεόραση και έφερε ξανά στο προσκήνιο η Annie Alexui με βίντεό της.

Ερωτηθείς στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση» στα 10 χρόνια που έχουν περάσει αν προχώρησε σε κάποια επίσημη καταγγελία στις Αρχές, απάντησε πως «εγώ τα κατάγγειλα μέσω τηλεόρασης. Δεν ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω άλλη καταγγελία».

Πρόσθεσε ότι «προκάλεσα τον Δήμαρχο να με πάρει δικαστήριο για το αποδείξω αλλά ουδέποτε ανταποκρίθηκε».

Και συνέχισε «Εγώ ήμουν πρόθυμος να αναφέρω όσα μου αναφέρθηκαν σε οποιαδήποτε Αρχή».

«Δεν μου είπαν αν θα επανέλθουν οι κάτι. Έδωσα την κατάθεσή μου. Ήταν συγκεκριμένη. Εναπόκειται στις Αρχές πως θα συνεχίσουν», κατέληξε ο κ. Αριστοδήμου.

Μιλώντας πάντως αργότερα στο ΣΙΓΜΑ, Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Αστυνομία δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αλλά με λυπεί ότι τόσα χρόνια δεν ήρθε κανείς να με ρωτήσει τι έγινε για το θέμα».

Συμπλήρωσε ότι «είχαν γνώση και άλλα πρόσωπα, τα οποία ανέφερα στην κατάθεση».

Από την πλευρά της Αστυνομίας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο Λειτουργός του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, ανέφερε ότι όλες οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και δεν θα μπορέσουμε να προβούμε σε κάποια άλλη ενημέρωση.

Ερωτηθείς σχετικά με την ενημέρωση προς το υπουργείο Εσωτερικών για το τι διερευνά η Αστυνομία ο κ. Κόνσολος απέφυγε να δηλώσει το οτιδήποτε.

