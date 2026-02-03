Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε. Δίπλαρος: «Πυρά» για ολιγωρία στις έρευνες με φόντο τις αποκαλύψεις Alexui - «Όλα στο φως»

 03.02.2026 - 13:18
Ε. Δίπλαρος: «Πυρά» για ολιγωρία στις έρευνες με φόντο τις αποκαλύψεις Alexui - «Όλα στο φως»

Σάλος έχει ξεσπάσει με τα βίντεο και τις αναρτήσεις της Ιωάννας Φωτίου γνωστής και ως Annie Alexui.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στον alpha στην εκπομπή «alpha Ενημέρωση», μίλησε τόσο για τα πολλαπλά μέτωπα που άνοιξαν τα βίντεο αυτά στην κυπριακή δημόσια σφαίρα καθώς και για τη θέση του ΔΗΣΥ.

«Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία παρακολουθεί άναυδη όλα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Σίγουρα όλα αυτά πλήττουν όχι μόνο την αξιοπιστία των κομμάτων αλλά και των θεσμών. Από εκεί και πέρα και η θέση του ΔΗΣΥ είναι ξεκάθαρη, «όλα στο φως». Όλοι όσοι εμπλέκονται όπου κι αν ανήκουν, ό,τι κι αν έχουν διαπράξει υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές που θα έπρεπε να κάνουν κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν οι διωχτικές αρχές και η νομική υπηρεσία έτρεχαν πολύ πιο γρήγορα να εξετάσουν καταγγελίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν 5 χρόνια και πριν 10 χρόνια», συμπλήρωσε.

Όσο αφορά την υπόθεση του Νίκου Σύκα, ο κύριος Δίπλαρος, τόνισε ότι «ξεκαθαρίζω για το θέμα αυτό ότι το εκτελεστικό και το πολιτικό γραφείο άμεσα πήραν μια απόφαση γιατί ήταν μια διαφορετική περίπτωση, αφορούσε το ψηφοδέλτιο της παράταξης, είμαστε σε μια περίοδο κοντά στις Βουλευτικές και έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα ήταν στο ψηφοδέλτιο, δεν έχει καταδικαστεί, είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί κάτι αντίθετο από το δικαστήριο. Στην περίπτωση του κύριου Φαίδωνα είναι άλλη περίπτωση. Είναι εν ενεργεία Δήμαρχος, περιμένουμε από τις έρευνες, να βγει ένα πόρισμα»

«Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΔΗΣΥ να μην δράσει με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα όπως και στο παρελθόν για τέτοιου είδους περιστατικά. Στήνονται όμως και λαϊκά δικαστήρια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε το τεκμήριο της αθωότητας», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στην Annie Alexoui, επισημαίνοντας ότι «θα έπρεπε να διερευνηθούν και οι δικές της οι καταγγελίες. Βγαίνει ένα πρόσωπο δημόσια και καταγγέλλει κάποια πράγματα, τι άλλο περιμένουμε για να τα διερευνήσουμε;»

«Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, είχαμε και στο παρελθόν τέτοιές υποθέσεις και κατά πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων, και δημάρχων και βουλευτών, και πήγαν ενώπιον δικαιοσύνης, καταδικάστηκαν και έκτισαν την ποινή τους, και αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης», σημείωσε στο καταληκτικό του σχόλιο.

Δείτε το απόσπασμα: 

 

 

 

Με έναν λόγο προσεκτικά δομημένο, θεσμικά «ήπιο» αλλά πολιτικά αποκαλυπτικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επέλεξε, στην ανασκόπηση των πρώτων εκατό ημερών της «θητείας» του, να επαναφέρει στο προσκήνιο τον πυρήνα της τουρκικής θέσης στο Κυπριακό: την απαίτηση για κυριαρχική ισότητα, έστω κι αν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικό λεξιλόγιο.

