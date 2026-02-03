Themasports lifenewscy
Θλίψη στο ΑΚΕΛ - Έφυγε από τη ζωή το ηγετικό στέλεχος Δώνης Χριστοφίνης
Θλίψη στο ΑΚΕΛ - Έφυγε από τη ζωή το ηγετικό στέλεχος Δώνης Χριστοφίνης

 03.02.2026 - 11:45
Θλίψη στο ΑΚΕΛ - Έφυγε από τη ζωή το ηγετικό στέλεχος Δώνης Χριστοφίνης

Το ΑΚΕΛ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του βετεράνου ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, Δώνη Χριστοφίνη.

Ο Δώνης Χριστοφίνης, γεννημένος στον Αμίαντο το 1928, εργάστηκε ως δάσκαλος και σπούδασε Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας. Εντάχθηκε στις γραμμές του φοιτητικού και νεολαιίστικου κινήματος, ως στέλεχος της Γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης Φοιτητών και στη συνέχεια, διατέλεσε για δέκα χρόνια Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ. Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 1946 και υπηρέτησε για δεκαετίες ως στέλεχος της ανώτατης ηγεσίας του Κόμματος, ως μέλος της μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ καθώς και ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του Κόμματος.

Ιδιαίτερα όμως ο Δώνης Χριστοφίνης ταυτίστηκε με τη διεθνή και διεθνιστική δράση του ΑΚΕΛ, αφού για 20 χρόνια ήταν ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΚΕΛ. Από αυτή τη θέση, ο Δώνης Χριστοφίνης συνδέθηκε με τη δράση και τους αγώνες κομμουνιστικών και αριστερών κομμάτων, προοδευτικών κι εθνικοαπελευθρωτικών κινημάτων ενώ συνάντησε παγκόσμιες προσωπικότητες όπως ο Τσε Γκεβάρα, ο Φιντέλ Κάστρο, ο Αλιέντε, ο Αραφάτ, ο Μαντέλα, η Πασιονάρια και άλλοι. Πρωτοστάτησε επίσης στο κυπριακό και διεθνές κίνημα ειρήνης υπηρετώντας ως Γενικός Γραμματέας στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης ενώ είχε ηγετικό ρόλο στην Επιτροπή Αλληλεγγύης, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, την Οργάνωση Αφροασιατικής Αλληλεγγύης (AAPSO). Ο Δώνης Χριστοφίνης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της διεθνούς συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό όπως εκφράστηκε μέσα από τη Διεθνή Επιτροπή Αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Ο Δώνης Χριστοφίνης σε όλη του την ανιδιοτελή πορεία μέσα από τις γραμμές του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος διακρίθηκε για τη βαθιά του πίστη στον μαρξισμο-λενινισμό και τον σοσιαλισμό, στις αξίες του διεθνισμού και της ειρήνης ενώ υπερασπίστηκε το Κόμμα και τις αρχές του σε όλες τις δοκιμασίες της ιστορίας του. Καταξιώθηκε, με την βαθιά καλλιέργεια και τη διαλεκτική του σκέψη, με τη σεμνότητά και τον μειλίχιο χαρακτήρα του ως μια σεβάσμια μορφή της κυπριακής Αριστεράς με καθολική εκτίμηση. Φεύγει πλήρης ημερών, πλήρης αγώνων, πλήρης προσφοράς στην Αριστερά και στον λαό της Κύπρου.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Αποχαιρετούμε με αμέριστη ευγνωμοσύνη τον σύντροφο Δώνη Χριστοφίνη με την υπόσχεση της συνέχισης των αγώνων για τις ιδέες, τις αξίες και τα οράματα που αφιέρωσε και ο ίδιος τη ζωή του.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

