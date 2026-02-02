Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 25 μέλη του Συμβουλίου, στη συνεδρία παρευρέθηκαν μόνο 15. Τα υπόλοιπα μέλη γνωστοποίησαν με επιστολή τους ότι δεν θα συμμετάσχουν, ζητώντας παράλληλα τη μη διεξαγωγή της συνεδρίασης, επικαλούμενοι τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη του ΑΚΕΛ έθεσαν ζήτημα διακοπής της διαδικασίας, ωστόσο το αίτημά τους απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, ζήτησαν την εξαίρεση του Δημάρχου από τη συζήτηση, λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του, αίτημα που επίσης δεν έγινε αποδεκτό. Μετά τις εξελίξεις αυτές, το ΑΚΕΛ κατέθεσε επιστολή με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε απαρτία, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.