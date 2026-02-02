Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

 02.02.2026 - 18:51
Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Με μειωμένη παρουσία μελών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των εξελίξεων που αφορούν τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος.

Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 25 μέλη του Συμβουλίου, στη συνεδρία παρευρέθηκαν μόνο 15. Τα υπόλοιπα μέλη γνωστοποίησαν με επιστολή τους ότι δεν θα συμμετάσχουν, ζητώντας παράλληλα τη μη διεξαγωγή της συνεδρίασης, επικαλούμενοι τις εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη του ΑΚΕΛ έθεσαν ζήτημα διακοπής της διαδικασίας, ωστόσο το αίτημά τους απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, ζήτησαν την εξαίρεση του Δημάρχου από τη συζήτηση, λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του, αίτημα που επίσης δεν έγινε αποδεκτό. Μετά τις εξελίξεις αυτές, το ΑΚΕΛ κατέθεσε επιστολή με την οποία γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε απαρτία, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος
Έρχεται ο μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο αγαπημένου Ιεροψάλτη - «Διακόνησε με ήθος...» - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμη και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία
Εσύ το ήξερες; Η πτήση με τις περισσότερες αναταράξεις διαρκεί μόλις μία ώρα - Ποια είναι
Έλενα Λυσάνδρου: Έκανε αυξητική στήθους και μας έδειξε ενθουσιασμένη το αποτέλεσμα -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εσύ το ήξερες; Η πτήση με τις περισσότερες αναταράξεις διαρκεί μόλις μία ώρα - Ποια είναι

 02.02.2026 - 18:39
Επόμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: Προτεραιότητα η καλή προετοιμασία πριν τις διεθνείς διασκέψεις

 02.02.2026 - 19:16

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

Φ. Φαίδωνος: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου - Αποχώρησε η ομάδα του ΑΚΕΛ

  •  02.02.2026 - 18:51
Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

  •  02.02.2026 - 17:10
ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

ΤΑΕΠ: Ξεπερνά τις 24 ώρες η αναμονή - Έντονη ανησυχία από τους νοσηλευτές

  •  02.02.2026 - 20:13
Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

Χειροπέδες σε 41χρονο: Μπούκαρε σε περίπτερο, απείλησε την εργαζόμενη με κυνηγετικό πυροβόλο όπλο και έκλεψε το ταμείο

  •  02.02.2026 - 20:41
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Ο 22χρονος ΣΥΟΠ φέρεται να αποκάλυψε ότι συνωμότησε με άλλο άτομο

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου κατά επιχειρηματία - Ο 22χρονος ΣΥΟΠ φέρεται να αποκάλυψε ότι συνωμότησε με άλλο άτομο

  •  02.02.2026 - 21:10
Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

  •  02.02.2026 - 17:25
Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

  •  02.02.2026 - 16:58
Eurovision 2026: Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει - Πότε θα το ακούσουμε για πρώτη φορά

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει - Πότε θα το ακούσουμε για πρώτη φορά

  •  02.02.2026 - 19:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα