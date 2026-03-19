Στις 3 Απριλίου η απόφαση για προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από τους δικηγόρους, καθώς και του πρώην υπεύθυνου αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκη Καπηλιώτη, που εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς νομικό σύμβουλο, έλαβε τον λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, Χρίστος Κληρίδης, αντικρούοντας τις προδικαστικές ενστάσεις.

Έπειτα από μακρά διαδικασία, το δικαστήριο ανέφερε πως θα δώσει την απόφαση του, επί των προδικαστικών ενστάσεων στις 3 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων, οι προδικαστικές ενστάσεις άπτονται της δίκαιης δίκης, της μη αποκάλυψης μαρτυρικού υλικού και της καταχώρησης του κατηγορητηρίου από τον Σάββα Μάτσα, ο οποίος υπήρξε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, ενώ με την απόσυρση του από δικηγόρος της οικογένειας, θα κληθεί ως μάρτυρας.

