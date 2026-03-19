Αιχμές Έρχιουρμαν για συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Δεν πρέπει να αγνοείται η βάση Α. Παπανδρέου»

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ανέφερε ότι η τ/κ πλευρά έχει εξετάσει όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Κύπρο στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και συνεχίζεται με τα αντίποινα της Τεχεράνης. Όπως υποστήριξε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το ψευδοκράτος.

Τόνισε ότι, παρά το αίσθημα ασφάλειας, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, επισημαίνοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και ότι το ψευδοκράτος αποτελεί «μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές».

Αιχμές για Κυπριακή Δημοκρατία και στρατιωτικές συμφωνίες

Εξάλλου, ο Ερχουρμάν υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στρέφεται προς στρατιωτικές συμφωνίες και συμμαχίες με στόχο, όπως ισχυρίζεται, τη δημιουργία ισορροπίας ισχύος απέναντι στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή μη ρεαλιστική.

Αναφέρθηκε ειδικά στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και στις σχετικές στρατιωτικές συμφωνίες, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές αυτές ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους που επηρεάζουν και τους Τουρκοκύπριους.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά το τελευταίο διάστημα προβάλλονται ιδιαίτερα οι βρετανικές βάσεις, όμως δεν πρέπει να αγνοείται η ύπαρξη της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και τα στρατιωτικά συμφωνηθέντα και οι συμμαχίες που σχετίζονται με αυτή», ανέφερε. Υποστήριξε ότι «δεν είναι δίκαιο οι Τουρκοκύπριοι να υφίστανται τις συνέπειες αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς τη δική τους βούληση».

«Έμφαση σε ειρήνη και διπλωματία»

Αναφερόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι στα μηνύματά του δίνεται διαρκώς έμφαση στην ειρήνη και τη διπλωματία, ενώ αναφέρθηκε και στις επαφές του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία μπορεί να συνομιλεί με όλες τις πλευρές και να συμβάλει στον τερματισμό της κρίσης.

«Στις δηλώσεις του Προέδρου υπάρχει συνεχής έκκληση για ειρήνη. Υπάρχει η διαπίστωση ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο. Υπάρχουν πολύ εντατικές διπλωματικές επαφές. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επαφές στην περιοχή. Και όπως είπαμε προηγουμένως, σε όλες αυτές τις επαφές, η Τουρκική Δημοκρατία βρίσκεται στη θέση της χώρας που μπορεί να συνομιλεί με όλες τις πλευρές και να συμβάλει στον τερματισμό της διαδικασίας», ανέφερε.

«Στήριξη» στα τουρκικά F-16 στο ψευδοκράτος

Ο Τ/Κ ηγέτης υποστήριξε την ανάπτυξη των τουρκικών F-16 στο ψευδοκράτος, χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις επικρίσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Όπως ανέφερε, η στρατιωτική κινητικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τόσο αυξημένη που «σχεδόν δεν υπάρχει χώρος στη θάλασσα», ενώ πρόσθεσε:

«Επικρίνουν τα F-16 που στάλθηκαν εδώ από την Τουρκία. Και θεωρούν ότι έχουν ακόμη και το δικαίωμα να μιλούν γι’ αυτό. Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη για ολόκληρο το νησί. Και η Γαλλία; Και η Ολλανδία; Ποιο καθεστώς έχουν;»

«Να μην είναι μόνιμες οι στρατιωτικές αποστολές»

Ο Τ/Κ ηγέτης υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές συμφωνίες και συμμαχίες που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο, όπως ισχυρίζεται, τη δημιουργία ισορροπίας ισχύος απέναντι στην Τουρκία, έχουν δημιουργήσει την εικόνα ότι η περιοχή δεν είναι ασφαλής, επηρεάζοντας ακόμη και τον τουρισμό.

Όπως ανέφερε: «Οι Βρετανοί βρίσκονταν ήδη εδώ λόγω των βάσεων. Το γαλλικό ‘Σαρλ ντε Γκωλ’ ήρθε εδώ, ήρθαν πλοία από την Ολλανδία, ήρθαν από εδώ, ήρθαν από εκεί. Φυσικά, η άφιξή τους θα προβληθεί στον διεθνή Τύπο. Και όταν προβληθεί, ό,τι κι αν πείτε, θα δημιουργηθεί στους ανθρώπους η αντίληψη ότι αυτή η περιοχή δεν είναι ασφαλής».

Ο Ερχουρμάν υποστήριξε ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημιουργήσει ισορροπία ισχύος απέναντι στην Τουρκία όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την περιοχή, αλλά δεν οδηγεί και στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την ίδια.

Όπως είπε: «Στην πραγματικότητα, με βάση τις αποφάσεις που έχετε λάβει μέχρι σήμερα, τις συμφωνίες που έχετε συνάψει και τις συμμαχίες που έχετε δημιουργήσει, δεν αισθάνεστε ασφαλείς. Αυτό δεν αφορά μόνο τις περιοχές των βρετανικών βάσεων. Προϋπήρχαν και άλλες συμμαχίες. Δεν ήταν μόλις πρόσφατα που εμφανίστηκαν οι προσπάθειες για συμμαχία Ισραήλ–Ελλάδας–‘νότιας Κύπρου’; Τώρα το Ισραήλ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτού του πολέμου και εσείς το παρουσιάζετε ως έναν από τους συμμάχους σας. Επομένως, αν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια, όλοι μπορούν να δουν από πού προέρχονται».

Ο Ερχουρμάν πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει, όπως υποστηρίζει, να εγκαταλείψει «την περιπετειώδη στάση» της και να δει την πραγματικότητα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους.

Ανέφερε επίσης ότι, χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθείται και στον συντονισμό μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, πρόκειται, όπως ισχυρίζεται, για τις πιο αξιόπιστες χώρες της περιοχής.

Καταλήγοντας, δήλωσε: «Όπως δεν πιστεύω ότι τα στρατιωτικά μέσα που έχουν έρθει εδώ με πρόσκληση της ‘νοτίου Κύπρου’ θα είναι μόνιμα, έτσι θεωρώ ότι δεν θα πρέπει και να είναι».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ