Τροποποίηση νομοθεσίας για αλλαγή στην προθεσμία για εκλογές αν κενωθεί έδρα στη Βουλή
Τροποποίηση νομοθεσίας για αλλαγή στην προθεσμία για εκλογές αν κενωθεί έδρα στη Βουλή

 19.03.2026 - 23:25
Ομόφωνα η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που κηρύχθηκε ως επείγουσα και τροποποιεί τη νομοθεσία που ισχύει για την εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα αφορά τις περιπτώσεις διεξαγωγής αναπληρωματικών εκλογών σε περίπτωση αποποίησης κοινοβουλευτικής έδρας ή κενωθείσας έδρας.

Με βάση την πρόταση αναθεωρείται η ισχύουσα διάταξη η οποία προβλέπει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής για την πλήρωση κενωθείσας βουλευτικής έδρας εντός προθεσμίας 45 ημερών, δεδομένου ότι σε εκλογικές διαδικασίες μεγάλης κλίμακας αυτό ενδέχεται να μην είναι εφικτό εντός της εν λόγω προθεσμίας. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικών 'Αριστος Δαμιανού εξήγησε ότι δεν θα νομοθετήσουμε σήμερα για οποιαδήποτε παράταση θητείας.

Εξήγησε όμως ότι επειδή εκ των πραγμάτων οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κατά κανόνα περί τέλη Μαΐου και όποτε προκύπτει θέμα-και προέκυψε στο παρελθόν-σε περιπτώσεις είτε αποποίησης, είτε σύντομα κενωθείσας έδρας "για να αποφύγουμε την δέσμευση διεξαγωγής εκλογών εν μέσω καλοκαιριού, μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου το αργότερο, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία".

Πρόκειται, είπε, για εισήγηση του ΥΠΕΣ και γίνεται καθαρά για πρακτικούς λόγους.

Έθεσε το θέμα των Βάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ - Εξήγησε στους ηγέτες τι γίνεται στην Κύπρο

Έθεσε το θέμα των Βάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ - Εξήγησε στους ηγέτες τι γίνεται στην Κύπρο

Τη θέση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου στο Κυπριακό καθώς διαθέτει τα εργαλεία να καταδείξει τα οφέλη της λύσης στην Τουρκία, εξέφρασε, την Πέμπτη, ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά το γεύμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχε, για τελευταία φορά πριν τη λήξη της θητείας του ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Εξάλλου, σε παρέμβασή του αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και σε συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των Βρτανικών Βάσεων.

LIVE: Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα - «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι να ευχαριστούν τον Τραμπ, σήμερα η πιο μεγάλη επίθεση»

Αιχμές Έρχιουρμαν για συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Δεν πρέπει να αγνοείται η βάση Α. Παπανδρέου»

Βουλή: Απορρίφθηκε ψήφισμα του ΑΚΕΛ για κοινοποίηση στοιχείων δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Στις 3 Απριλίου η απόφαση για προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Ταραπάι το πράμα (με την τρελή που τη λένε Κυπρούλα)

