Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

Κατόπιν εισηγήσεων από εμπλεκόμενους φορείς στην πρόταση έγιναν αλλαγές για να καταστεί δυνητική και όχι υποχρεωτική η ανακοίνωση και η δημοσίευση των γενικών περιοχών από την Αστυνομία.

Επίσης, διαγράφηκε η υποχρέωση αιτιολόγησης των περιπτώσεων μη δημοσιοποίησης των γενικών περιοχών και διασαφηνίζεται ο ορισμός του όρου «γενικές περιοχές», προκειμένου να προβλέπει την ονομαστική αναφορά σε λεωφόρους, δρόμους, οδούς και αυτοκινητοδρόμους.

Περαιτέρω, κατόπιν αιτιολόγησης, θα εξαιρούνται από την υποχρέωση οι περιπτώσεις για τις οποίες θα υφίσταται ανάγκη άσκησης επείγοντος ή έκτακτου ελέγχου.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των πολιτών για τη μη ύπαρξη σχετικών προειδοποιητικών πινακίδων για τις κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης και για τη λειτουργία σε χώρους μη ορατούς από τους οδηγούς, δημιουργώντας την καχυποψία στους πολίτες ότι η χρήση τους δεν έχει στόχο την οδική ασφάλεια, αλλά έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται αφενός η πρόληψη της διάπραξης αδικημάτων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τη συμμόρφωση προς τα όρια ταχύτητας και αφετέρου η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Αστυνομία.

Όπως ανέφερε, οι οδηγοί από μόνοι τους με διάφορες πλατφόρμες και σε διάφορες ιστοσελίδες και στα ΜΚΔ έχουν βρει τρόπο να εντοπίζουν που είναι αυτά τα βαν και να αλληλοενημερώνονται και διερωτήθηκε γιατί η Αστυνομία ανακοινώνει εκστρατείες για όρια ταχύτητας τον Δεκαπενταύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και γιατί οι εκστρατείες της δεν είναι καθημερινές.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η Αστυνομία κατάφερε να κάνει τον κόσμο ''εχθρό'' της αντί συνεργάτη της.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι με βάση τις πρόνοιες του νόμου που ισχύει για τις κάμερες, οι πολίτες νιώθουν ότι πρόκειται για φοροεισπρακτική πολιτική γιατί "μπαίνουμε στην τζέπη του κόσμου και του αρπάζουμε τα λεφτά".

Μίλησε και για τον τρόπο που στήνονται τα βαν με τις φορητές κάμερες "για να πιάνουν τον κόσμο σαν τον ποντικό στη φάκα" και αντί να στήνονται σε δρόμους που σκοτώνεται κόσμος, κρύβονται για να εισπράττουν πρόστιμα, είπε.

Η πρόταση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, είπε, επαναλαμβάνοντας ότι το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα έχει απώτερο σκοπό την είσπραξη προστίμων αντί της δημιουργίας σωστής οδικής συνείδησης και της αντιμετώπισης των θανατηφόρων συγκρούσεων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι δεν θα ψηφίσει την πρόταση την οποία χαρακτήρισε υπερβολική, παρά τις καλές προθέσεις. Πρόσθεσε ότι το χαϊδεμα των αυτιών των παρανομούντων δεν είναι σωστό και διερωτήθηκε τι μήνυμα στέλνουμε σε όσους τρέχουν, παρανομούν και οδηγούν μεθυσμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του ΕΛΜ, Χρίστος Χρίστου, είπε ότι η νομοθεσία με τις κάμερες δεν έχει στόχο τη μείωση των σοβαρών δυστυχημάτων αλλά είναι ένα καθαρά φοροεισπρακτικό μέτρο. Διερωτήθηκε γιατί στήνονται βαν μέρα-μεσημέρι σε γειτονιές και όχι σε αυτοκινητοδρόμους με μεθυσμένους οδηγούς.

Ο Βουλευτης των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι όταν κατασκευάζουμε δρόμους πρέπει να προβλέπουμε και σημεία για σωστό σχεδιασμό για την αστυνόμευση. Πρέπει, είπε, κατασκευαστικά να έχουμε πρόνοιες για αστυνόμευση των δρόμων.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και ότι αντί να έχουμε σχεδιασμό για αντιμετώπιση θανατηφόρων συγκρούσεων και καλλιέργεια ορθής οδικής συνείδησης "κάναμε νόμο για φοροεισπρακτική πολιτική". Ωστόσο, είπε ότι μόλις στην προηγούμενη συνεδρίαση ψήφισαν για φάρους στα βαν και άρα "δεν μπορούμε όλα να τα απαλείφουμε και τώρα να εισάγουμε προειδοποιήσεις" και πρόσθεσε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση.

Ο Χρίστος Χριστοφίδης του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι στο τόπο μας όποτε η έμφαση είναι στην καταστολή δεν έχουμε αποτελέσματα και άρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη γιατί αυτή φέρνει την οδική ασφάλεια. Είπε επίσης ότι η ανάγκη πρόληψης έγινε τελικά μια έμμεση φορολογία για είσπραξη προστίμων.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι πρέπει να έχουμε και ένα μηχανισμό για αξιολόγηση των νομοθεσιών σαν αυτή των καμερών που είναι μια παγίδα για είσπραξη χρημάτων και έσοδα στα ταμεία του κράτους, αντί να είναι μια νομοθεσία πρόληψης για μείωση ατυχημάτων. Επίσης ζήτησε στοιχεία για τα ποσά των προστίμων, αν η εταιρεία με τις φορητές κάμερες έχει υπερκέρδη και πόσο μειώθηκαν τα θανατηφόρα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, είπε ότι με "παμπεσιά" και δόλιους τρόπους το κράτος έρχεται να εισπράξει λεφτά με τα βαν αντί να επικεντρώνεται σε κουλτούρα πρόληψης. Μίλησε για εργαλειοποίηση νόμων για δημιουργία εσόδων στο κράτος.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής, Κωστής Ευσταθίου, χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένη και είπε πως δίνει τη δυνατότητα στην Αστυνομία να είναι μαζί με τον πολίτη αντί απέναντί του. Επίσης, είπε ότι η προσέγγιση της Αστυνομίας για διάφορα ζητήματα όπως πχ με τις μη εγγεγραμμένες μοτοσικλέτες και τις σωστές περιπολίες πρέπει να αλλάξει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι η πολιτεία κυνηγά τους πολίτες και ότι όσοι τηρούν το όριο της ταχύτητας δεν έχουν να φοβούνται το οτιδήποτε. Είπε, επίσης, ότι δεν πρέπει να στέλνονται λανθασμένα μηνύματα και ότι η νομοθεσία, και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έχει τελειοποιηθεί.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, είπε ότι οι κάμερες πρέπει να είναι σε ευδιάκριτα σημεία για να γνωρίζει ο κόσμος και να μην οδηγεί με αυξημένη ταχύτητα. Είπε ότι το σύστημα πρέπει να εξορθολογιστεί και πως η πρόταση είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι τα βαν πρέπει να είναι πίσω από τους μεθυσμένους και τους οδηγούς υπό την επήρεια ναρκωτικών και σε ορθά σημεία αντί σε γειτονιές, έξω από εκκλησίες, σε στροφές με γκρεμούς και πίσω από ταμπέλες. Διερωτήθηκε επίσης αν όντως τα βαν αυτά στήνονται σε διάφορους χώρους με οδηγίες της Αστυνομίας.

