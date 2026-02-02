Themasports lifenewscy
Εσύ το ήξερες; Η πτήση με τις περισσότερες αναταράξεις διαρκεί μόλις μία ώρα - Ποια είναι

 02.02.2026 - 18:39
Ο ιστότοπος παρακολούθησης αναταράξεων Turbli δημοσίευσε μια έκθεση που κατέταξε τις πιο ταραχώδεις διαδρομές αεροπλάνων στον κόσμο το 2025.

Για τη δημιουργία της συνέλεξε δεδομένα από 10.000 πτήσεις, που συνδέουν τα 550 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο. Η πτήση με τις περισσότερες αναταράξεις στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τη μελέτη της Turbli, είναι από το Διεθνές Αεροδρόμιο Governor Francisco Gabrielli της Μεντόζα στην Αργεντινή προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Arturo Merino Benítez του Σαντιάγο.

Η πτήση, που διανύει 196 χιλιόμετρα και διαρκεί μία ώρα, είχε μέση βαθμολογία αναταράξεων 22,983 στα 100.

Η αξιολόγηση των αναταράξεων έγινε μέσω των διαδρομών πτήσης και των αρχείων, χρησιμοποιώντας τον δείκτη EDR.

Ο EDR είναι «μια μονάδα ανεξάρτητη από τον τύπο του αεροσκάφους, που αντιπροσωπεύει την ταχύτητα με την οποία οι στροβιλώδεις δομές διασπώνται και διαχέουν την ενέργειά τους σε θερμότητα».

Οι διαδρομές βαθμολογήθηκαν ως εξής: ελαφριά (0-20), μέτρια (20-40), μέτρια-σοβαρή (40-60), σοβαρή (60-80) και ακραία (80-100).

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε μια εσωτερική διαδρομή στην Κίνα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Xining Caojiabao προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Yinchuan Hedong. Το ταξίδι των 433 χλμ. διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα, με βαθμολογία αναταράξεων 18,935.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η πτήση από το Chengdu Tianfu προς το Xining Caojiabao, τις κινεζικές επαρχίες Sichuan και Qinghai, αντίστοιχα, η οποία διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες.

Οι ΗΠΑ είχαν μία διαδρομή στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση βρίσκεται η πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ στο Κολοράντο προς το Αεροδρόμιο Jackson Hole στο Ουαϊόμινγκ, με βαθμολογία 18,18.

Με πληροφορίες από Checkincyprus.com

