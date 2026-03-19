Η Βουλή ψήφισε νόμο-πλαίσιο για την ανακουφιστική φροντίδα

Ο νέος νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών, τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών και τους μηχανισμούς ελέγχου, ενώ ενισχύει τα δικαιώματα των ασθενών, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι η συμμετοχή οικογένειας ή τρίτων στη φροντίδα θα γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των κλινών σε ενδονοσοκομειακές μονάδες από έξι σε οκτώ, εισάγονται ειδικές πρόνοιες για παιδιατρικούς ασθενείς με υποχρεωτική συμμετοχή παιδιάτρου, ενώ ενισχύονται τα κριτήρια αδειοδότησης και η εποπτεία, με δυνατότητα ενημέρωσης του ΟΑΥ σε περιπτώσεις παραβάσεων από παρόχους εντός ΓεΣΥ. Προβλέπονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις για υφιστάμενες δομές, όπως τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, οι Βουλευτές σημείωσαν τη σημασία της θεσμοθέτησης της ανακουφιστικής φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας.

Ο Προεδρεύων της Ολομέλειας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, διατύπωσε τη θέση ότι το κράτος θα έπρεπε να έχει την κύρια ευθύνη για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας, δεδομένων των πόρων που διατίθενται στο ΓεΣΥ, και όχι να βασίζεται σε συνδέσμους.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος, χαρακτήρισε την ψήφιση ως «βαθύ ανθρώπινο μήνυμα», τονίζοντας ότι η πολιτεία στέκεται δίπλα στον άνθρωπο μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του με αξιοπρέπεια και φροντίδα. Υπογράμμισε ότι κανένας δεν πρέπει να βιώνει τον πόνο και τη μοναξιά χωρίς στήριξη, επισημαίνοντας την ανάγκη καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες και ενίσχυσης των επαγγελματιών υγείας.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, η Βουλευτής Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι για χρόνια η ανακουφιστική φροντίδα στηριζόταν στην αυταπάρνηση οργανώσεων και οικογενειών χωρίς θεσμοθετημένο πλαίσιο. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, τονίζοντας την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και διεπιστημονικής προσέγγισης.

Ο Βουλευτής Λάρνακας, Ανδρέας Αποστόλου, εξέφρασε ευχαριστίες προς τους λειτουργούς του Αντικαρκινικού Συνδέσμου και του ΠΑΣΥΚΑΦ για τη διαχρονική στήριξη προς καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, τονίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, και έδωσε έμφαση στην ανάγκη αυστηρής εποπτείας και σωστής εφαρμογής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς σημείωσε ότι προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν στη Λεμεσό, δεν προχώρησαν λόγω απουσίας θεσμικού πλαισίου, εκφράζοντας ικανοποίηση ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξουν σχετικές δομές.

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου χαρακτήρισε το νομοθέτημα ως ουσιαστική μεταρρύθμιση και βήμα προς μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, σημειώνοντας ότι διασφαλίζεται η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών. Τόνισε επίσης ότι δίνεται το μήνυμα ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνος του τον πόνο και την ασθένεια, επιβεβαιώνοντας ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ