Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο αγαπημένου Ιεροψάλτη - «Διακόνησε με ήθος...» - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο αγαπημένου Ιεροψάλτη - «Διακόνησε με ήθος...» - Δείτε φωτογραφία

 02.02.2026 - 18:15
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο αγαπημένου Ιεροψάλτη - «Διακόνησε με ήθος...» - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν σκόρπισε η είδηση  θανάτου του Παναγιώτη Χριστού, Ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Γερίου.

Ο Παναγιώτης Χριστού, σύμφωνα με ανάρτηση, ήταν «ένας από τους πρώτους ανθρώπους που εργάστηκαν με ένθερμο ζήλο, κόπο και αγάπη για την ανέγερση του προσφυγικού Ναού της τοπικής Εκκλησίας, του Ιερού Ναού
Αγίου Χαραλάμπους Γερίου».

«Συγκεκριμένα, διακόνησε με ήθος και αρχοντιά από το ιερό ψαλτήρι επί σαράντα (40) ολόκληρα χρόνια, αμισθίως. Επιπρόσθετα, υπηρέτησε με θερμότητα και αγάπη Χριστού την τοπική Εκκλησία ως Εκκλησιαστικός Επίτροπος, όντας εκ των πρώτων που ανέλαβαν το λειτούργημα αυτό. Πρόκειται για πρόσωπο-στυλοβάτη και ευεργέτη της ανέγερσης του τότε προσφυγικού Ιερού Ναού», σημειώνεται στην ανάρτηση.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

