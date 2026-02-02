Από το μηδέν στα 18, με παγκόσμιο όραμα στα 22: Ο Στέφανος Χρίστου μιλά χωρίς φίλτρα στο podcast μας

Σήμερα, στα 22, χτίζει μια εταιρεία με δραστηριότητα πέρα από την Κύπρο και ένα ξεκάθαρο – και φιλόδοξο– όραμα: να δημιουργήσει τη νούμερο 1 εταιρεία marketing στον κόσμο.

«Η επιχειρηματικότητα δεν περιμένει την τέλεια στιγμή»

Στο επεισόδιο, ο Στέφανος απαντά σε ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που απασχολούν νέους ανθρώπους: είναι τελικά εύκολο ή δύσκολο να ξεκινήσεις επιχείρηση στην Κύπρο;

Η απάντησή του αποφεύγει τα άκρα. Δεν ωραιοποιεί τις συνθήκες, αλλά ούτε τις δαιμονοποιεί. Περιγράφει μια πραγματικότητα με γραφειοκρατία, περιορισμένη χρηματοδότηση και έντονη κοινωνική πίεση – ειδικά όταν είσαι πολύ νέος. Όπως τονίζει, όμως, «η κατάλληλη στιγμή» σπάνια έρχεται από μόνη της· τη δημιουργείς μέσα από δράση.

Πανεπιστήμιο: μονόδρομος ή ξεπερασμένο μοντέλο;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε μια κοινωνία που θεωρεί το πανεπιστήμιο αυτονόητο βήμα επιτυχίας, ο Στέφανος εξηγεί γιατί έχει άλλη άποψη.

Δεν απορρίπτει τη γνώση – αντιθέτως. Αμφισβητεί, όμως, την ιδέα ότι ένα πτυχίο είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσεις, ειδικά στην επιχειρηματικότητα , όπου η πράξη, η εμπειρία και η συνεχής αυτοεκπαίδευση συχνά προηγούνται της θεωρίας.

Πίεση, θυσίες και ηλικιακές διακρίσεις

Τι σημαίνει να είσαι 22 και να κουβαλάς ευθύνες που συνήθως «έρχονται αργότερα»;

Ο Στέφανος μιλά ανοιχτά για την ψυχολογική πίεση, τις αμφιβολίες και τις θυσίες: λιγότερη κοινωνική ζωή, ατελείωτες ώρες δουλειάς, επιλογές που δεν συμβαδίζουν πάντα με την ηλικία σου. Παράλληλα, αναφέρεται στις διακρίσεις λόγω ηλικίας – από υποψήφιους πελάτες μέχρι τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο – και στο πώς το να μην σε παίρνουν στα σοβαρά μπορεί να λειτουργήσει είτε ως εμπόδιο είτε ως καύσιμο.

Κύπρος, Ελλάδα, Ντουμπάι: ποιος προηγείται και γιατί;

Η συζήτηση επεκτείνεται και εκτός συνόρων. Με εμπειρία από διαφορετικές αγορές, ο ιδρυτής της Next Level, συγκρίνει την επιχειρηματική κουλτούρα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ντουμπάι.

Μιλά για τα πλεονεκτήματα και τα κενά της κάθε χώρας, για το πόσο έτοιμο είναι το οικοσύστημα να στηρίξει νέους επιχειρηματίες, αλλά και για τα μαθήματα που μπορεί να αντλήσει κάποιος από την Κύπρο.

Χρειάζεται κεφάλαιο για να ξεκινήσεις;

Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα του επεισοδίου αφορά το χρήμα.

Πόσα λεφτά είχε στην τσέπη του όταν ξεκίνησε; Υπάρχουν ρεαλιστικές επιλογές χρηματοδότησης για νέους στην Κύπρο;

Οι απαντήσεις του Στέφανου απομυθοποιούν την ιδέα ότι χωρίς αρχικό κεφάλαιο δεν γίνεται τίποτα.

Αν ξεκινούσε σήμερα από το μηδέν…

Ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης είναι οι ειλικρινείς συμβουλές προς νέους ανθρώπους που σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους.

Τι θα έκανε διαφορετικά αν άρχιζε σήμερα; Ποια λάθη θεωρεί αναπόφευκτα και ποια θα απέφευγε;

Χωρίς κλισέ, ο Στέφανος μιλά για συνέπεια, αντοχή στην απόρριψη και τη σημασία του να αναλαμβάνεις πλήρως την ευθύνη των επιλογών σου.

Γιατί αξίζει να το ακούσεις

Αν είσαι νέος ή νέα, αν σκέφτεσαι την επιχειρηματικότητα ή αν νιώθεις ότι «δεν είσαι έτοιμος ακόμα», αυτό το επεισόδιο δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις. Προσφέρει, όμως, κάτι πιο σπάνιο: μια ρεαλιστική, ανεπιτήδευτη ματιά στο τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν – και να συνεχίζεις, παρά την πίεση, τις αμφιβολίες και τις αντιστάσεις.

Νεανική επιχειρηματικότητα, όπως δεν την ακούς συχνά.

Το πλήρες επεισόδιο είναι διαθέσιμο μέσω του tothemaonline.com: