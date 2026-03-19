ΑρχικήΠολιτική
 19.03.2026 - 20:08
Έθεσε το θέμα των Βάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ - Εξήγησε στους ηγέτες τι γίνεται στην Κύπρο

Τη θέση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου στο Κυπριακό καθώς διαθέτει τα εργαλεία να καταδείξει τα οφέλη της λύσης στην Τουρκία, εξέφρασε, την Πέμπτη, ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά το γεύμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχε, για τελευταία φορά πριν τη λήξη της θητείας του ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Εξάλλου, σε παρέμβασή του αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και σε συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των Βρτανικών Βάσεων.

Αυτό ανέφεραν στο ΚΥΠΕ κυβερνητικές πηγές, σημειώνοντας πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε κατά το γεύμα εργασίας στο Κυπριακό, σημειώνοντας πως είναι κοινός ο στόχος με τον κ. Γκουτέρες για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό πριν τη λήξη της θητείας του.

Εξάλλου, μετά το γεύμα εργασίας, κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα: στο θέμα της θετικής ανταπόκρισης κάποιων κρατών-μελών της Ένωσης προς την Κύπρο στην κρίση στις Βρετανικές Βάσεις, η οποία αποτέλεσε έμμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 (7) της Συνθήκης για αλληλεγγύη, στη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των Βάσεων και στην πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί από πλευράς ΕΕ για αποκλιμάκωση της κρίσης, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, την ώρα που θα μιλούσε ενώπιον του Συμβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έλαβε στο κινητό του το μήνυμα για τον συναγερμό στο Ακρωτήρι.

Ο Πρόεδρος αφού εξήγησε στους ηγέτες της Ένωσης τι γίνεται στην Κύπρο τις τελευταίες εβδομάδες με τους συναγερμούς που ηχούν στις Βάσεις και τα μηνύματα που λαμβάνουν οι πολίτες που ζουν εκεί, άνοιξε ενώπιον του Συμβουλίου το θέμα του διαλόγου που πρέπει να γίνει με τη βρετανική Κυβέρνηση -μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή- για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων.

Όσον αφορά την ουσία της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε στην παρέμβαση του, σύμφωνα με τις πηγές του ΚΥΠΕ, ότι οι χώρες της περιοχές αναμένουν από πλευράς ΕΕ να αναλάβει μια πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της κρίσης και να στείλει το μήνυμα πως η Ένωση όντως ασχολείται και ενδιαφέρεται πολύ για μια πραγματική αποκλιμάκωση.

Μετά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, κατά τη συζήτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρέμβαση έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας, η οποία έδωσε στήριξη στην Κύπρο για το περιστατικό στις Βάσεις. Στήριξη και αλληλεγγύη στην Κύπρο στο θέμα της ασφάλειας και για τη συζήτηση που προωθεί για τους μηχανισμούς ενεργοποίησης του άρθρου 42 (7), έδωσαν κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο οι αρχηγοί των Κυβερνήσεων  της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Ιταλίας, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

